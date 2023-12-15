الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"7 أشتية في طهران" يجذب الجمهور للجانب المخفي في إيران بمهرجان الجونة

الجونة
الجونة

عرض قبل قليل الفيلم الإيراني "7 أشتية في طهران"، ضمن عروض اليوم الأول لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، وسط حضور جماهيري كبير للغاية من قبل الجمهور والنقاد.

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الفيلم حاصل على جائزة بمهرجان برلين السينمائي 

الفيلم حصل على جائزة بمهرجان برلين السينمائي وقدم تجربة وثائقية للجانب المخفي في إيران حول الحكم بالإعدام على فتاة، تدعى ريحانة قاومت الاغتصاب وقتلت المعتدي عليها.

ونشر الفيلم مقاطع مصورة مسربة من إيران، تنشر جرائم والقمع الذي تتعرض له النساء.

جدول أفلام اليوم الأول للعروض

في سياق متصل، نعرض خلال التقرير التالي وفي نقاط جدول أفلام اليوم الأول للعروض بالدورة السادسة.

الجمعة 15 ديسمبر 2023

مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة

6:30 مساء
تشريح سقوط
51 دقيقة

9:30 مساء
الأستاذ
115 دقيقة

قاعة أوديماكس

12:00 ظهرا
في يومنا
84 دقيقة

2:00 ظهرا  
الحد الأخضر
152 دقيقة

5:15 مساء
برج بالظلال
144 دقيقة

8:30  مساء
فيلم كينيدي
143 دقيقة

سي سينما 1

11:30 صباحا
أن نحلم ونموت
92 دقيقة

1:51 ظهرًا
باب الشمس - الرحيل
147 دقيقة

4:00 عصرًا
باب الشمس – العودة
135 دقيقة

7:30 مساء
زينات، والجزائر، والسعادة
57 دقيقة

9:00 مساء
بلاد ضائعة
98 دقيقة

سي سينما 2


12:30 ظهرًا
سبعة أشتية في طهران
97 دقيقة

2:45 عصرا
ق
93 دقيقة

5:15 عصرا
ماشطات
82 د

7:30 مساء
الرسم لأحلام أفضل
4 دقيقة

7:35 مساء
وداعا طبرية
120 دقيقة

سي سينما 3

11:45 صباحا
من عبدول إلى ليلى
92 دقيقة

3:30 عصرا
لو أمكنني الغرق بسبات
98 دقيقة

6:00 مساء
جاين بكاميرا شارلوت
90 دقيقة

8:30 مساء
موت على ضفاف النيل
140 دقيقة

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