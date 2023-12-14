الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمود حميدة من مهرجان الجونة: نتقاسم مسؤولية كارثة فلسطين

محمود حميدة
محمود حميدة

قدّم الفنان الكبير محمود حميدة حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة.

وقال حميدة، في كلمته بالمهرجان "إننا جميعا نتحمل المسئولية في إظهار كل ما يحدث في فلسطين من جرائم إنسانية:“أريد أن أطلب منكم أن تقفوا دقيقة حداد، لكن لن أفعل فذلك يجعلنا ننسى ولا أريدكم أن تنسوا ولا أريد أن أنسى”.

"دورة استثنائية" لمهرجان الجونة السينمائي من 14-21 ديسمبر

وتـنطلق دورة اسـتثنائـية مـن مهـرجـان الـجونـة الـسينمائـي يـوم 14 ديـسمبر وحـتى 21 ديـسمبر بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان الـذي أُعلن عـنه مسـبقًا، ليتضمن عـرض مجموعة أفلام عـن فلسطين بالتعاون مع مــؤســسة الــفيلم الفلســطيني، وذلــك لإلــقاء الضوء على الــموقــف الــحالــي والأوضــاع غــير الإنـسانـية فـي غـزة، كـما تـقرر تـنظيم عـشاء لجـمع الـتبرعـات للمساعدات الإنسانية في غزة بـالـتنسيق مـع جـمعية الهـلال الأحـمر الــمصري خــلال فــترة المهــرجــان، والــذي ســيقام دون أي مــظاهــر احــتفالــية تــعبيرًا عــن تــضامــن إدارة مهرجان الجونة السينمائي مع الشعب الفلسطيني.

ويكشف مهرجان الجونة السينمائي عن القسم الخاص "نافذة على فلسطين" والذي يعرض مجموعة من أهم الأفلام التى تتعمق في قلب القصص الفلسطينية. هذا القسم تم اختيار أفلامه بعناية بهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هؤلاء البشر الصامدين كمحاولة لدعوة الجمهور نحو فهم أعمق للتجارب الإنسانية في فلسطين. وكما أعلن مسبقا من المقرر أن تنعقد الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 14 إلى 21 ديسمبر.

يروى فيلم يسرى نصر الله "باب الشمس" ملحمة فلسطينية ممتدة على مدار 50 عاما تاريخ من المعاناة والأمل والحب.

وفيلم "ليست فقط صورتك" إخراج آن باك ودرور ديان يتناول رحلة مأساوية لأشقاء ألمان - الفلسطينيين يسعون لتحقيق العدالة لعائلاتهم بعد غارة جوية إسرائيلية على غزة.

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