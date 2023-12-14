الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

انطلاق الدورة السادسة من مهرجان الجونة بالسلام الوطني (صور)

مهرجان الجونة
مهرجان الجونة

انطلقت، قبل قليل، فعاليات حفل الافتتاح الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، بحضور عدد كبير من النجوم وبدأ الاحتفال بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

الاحتفالية غلب عليها اللون الأسود من خلال ملابس ضيوف الدورة التي تأتي في ظرف استثنائي بسبب الأحداث في غزة وتوفر الدستور بثا مباشرا للحفل الذي يقام بطابع خاص وبعيدا عن الاحتفال الذي يقام كل عام كما تحتفي إدارة المهرجان بالسينما الفلسطينية من خلال عرض عدد من الأعمال الفلسطينية.

وقررت إدارة المهرجان استبدال السجادة الحمراء التي كانت مخصصة لاستقبال النجوم والضيوف، بسجادة بلون الرمال.

وتتنافس الأفلام المشاركة في برنامج المهرجان، على جائزة "نجمة الجونة الخضراء"، وجائزة "سينما من أجل الإنسانية"، وجائزة "فيبريسي"، وجائزة "نيتباك".

وتتمتع هذه المجموعة المتميزة من أعضاء لجان التحكيم بخبرة واسعة ووجهات نظر متنوعة، لتقييم المشاركات المتميزة في هذه الفئات، تقييمًا موضوعيًا.

 

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