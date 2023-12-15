الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المحافظ أشاد بجهودها.. وحدة تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف دورات التدريب للمواطنين

ندوات
ندوات

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن للمرأة دور كبير فى المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، مشددًا على  ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية.

وتنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية، أكدت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، أن وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس قامت بتنظيم ندوتين الأولى  بعنوان "تعديل السلوك"، تناولت شرح مفهوم التربية الإيجابية وكيفية تعليم الأبناء إدارة الوقت  والثانية بعنوان " الأدب مع أوامر الله ومع نواهيه وطاعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين قدوة للنساء جميعا فى العلم والأخلاق ونشر الفضائل" وذلك بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس، بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل ووحدة السكان بمركز فاقوس.

تنظيم معرض لبيع السلع المخفضة بقريه بني قريش 

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح بتنظيم معرض لبيع السلع المخفضة بقريه بني قريش التابعة للوحدة المحلية بالتلين، فضلًا عن قيام وحدة تكافؤ الفرص  بمركز ديرب نجم  بتنظيم ندوة بعنوان " مناهضة العنف ضد المرأة "لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة مثل (ختان الإناث والزواج المبكر- الحرمان  من التعليم  -الرعاية الصحية )، وذلك بالتعاون بين الإدارة الصحية والتعليمية بمركز ديرب نجم.

التأكيد على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين

وفى سياق متصل، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتعريفهم بأهمية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يُسهم في زيادة الدخل القومي.

وأشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد بالوزارة ومعهد بحوث القطن بتنظيم ندوة إرشادية موسعة عن زراعة محصول القطن في حضور الدكتور حاتم الحمادى رئيس الإدارة المركزية للإرشاد بالوزارة، والدكتور محمد أبواليزيد والدكتور سامح سلطان معهد بحوث القطن.

تمكين المرأة وحده تكافؤ الفرص مكتبة مصر العامة كيفية تعليم الأبناء المساواة بين الجنسين

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