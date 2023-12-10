محافظ الشرقية لـ"الدستور": "الإقبال على الانتخابات الرئاسية كثيف.. وشعبنا واعٍ ومدرك لما حوله"

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن الإقبال على لجان الانتخابات الرئاسية 2024 جيد جدًا منذ الصباح الباكر، لافتًا إلى أن ذلك بمثابة مؤشر خير.

وأضاف، فى تصريحات صحفية لـ"الدستور"، خلال الإدلاء بصوته داخل لجنة الوافدين بمدرسة الشهيد أحمد وحيد اللغات بنين بمدينة الزقازيق، أن شعب الشرقية شعب واعٍ مدرك للوضع الذى حوله، وسيكونون قدر المسئولية ويتوجهون إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم.

وأوضح أن المشاركة فى هذه الانتخابات واجب وطنى، وأن الكتلة التصويتية داخل محافظة الشرقية ضخمة، حيث تقدر داخل الزقازيق فقط بـ٨٥٠ ألف صوت، وأنه حتى الآن كل اللجان تشهد توافدًا كبيرًا عليها.

ويبلغ إجمالى من لهم حق التصويت بجنوب وشمال الشرقية 4 ملايين و699 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة أمام 980 مركزًا انتخابيًا، تستوعب 25 لجنة عامة و1016 لجنة فرعية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.