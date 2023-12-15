الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة": 4.9 مليون جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع

تحصين الماشية
تحصين الماشية

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي دعم صغار المزارعين في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.

وتلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا من الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الثالثة، والتي بدأت 19 نوفمبر 2023 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

تحصين الماشية

أوضح التقرير أنه تم تحصين حوالي 2 مليون و634 ألفا و516 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية منذ بداية الحملة وحتى 12 ديسمبر الجاري.

وتحصين حوالي 2 مليون و356 ألفا و974 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال منذ بداية الحملة وحتى 12 ديسمبر الجاري أيضا.

وكانت أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث الإنتاج الحيواني عن بدائل الأعلاف للدواجن وتأثيرها على الانتاج والتربية والحد من انتشار الأمراض.

وكشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث الإنتاج الحيواني حول بدائل الأعلاف وعلاقتها المباشرة بانخفاض مناعة الدواجن وإصابتها بالأمراض وأن أسباب الأزمة الحالية، وانعكاسات هذه الموضوع على مراحل وحجم الإنتاج، بالإضافة لدورها في انخفاض مستويات مناعة الدواجن وتعزيز فرص إصابتها بالأمراض.  

وأوضح التقرير أن النظام الغذائي الطبيعي للدواجن وجميع الطيور المائية، يعتمد على البروتين النباتي والحيواني، على عكس الحيوانات الكبيرة مثل الماشية والأبقار والأغنام، والتي تعتمد على البروتين النباتي فقط.

وزير الزراعة إعطاء أكثر الامم المتحدة قدم مليون جرعة مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي

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