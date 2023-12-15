الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري المحترفين.. طنطا يواجه غزل المحلة والمقاصة يستضيف مكادي

فريق طنطا
فريق طنطا

تقام في الثانية والنصف عصر اليوم، مباراتان في الأسبوع الثاني عشر لمسابقة دوري المحترفين، حيث يحل غزل المحلة ضيفا على طنطا ويستضيف المقاصة فريق مكادي.

ديربي الغربية بين طنطا وغزل المحلة 

يشهد ملعب طنطا في الثانية والنصف عصراليوم مواجهة جماهيرية في ديربي محافظة الغربية بين فريقى طنطا وغزل المحلة في الأسبوع الثاني عشر لمسابقة دوري المحترفين. 

وبعد نتائج مباريات الأمس يحتل فريق طنطا بقياد عمرو أنور المركز الثاني برصيد 15 نقطة من أربعة انتصارات وثلاثة تعادلات وأربعة هزائم وسجل 14 هدفا ودخل مرماه 12 هدفا وجمع سبع نقاط من أخر أربع مباريات بالفوز على النجوم والجمهورية شبين والتعادل مع دكرنس والهزيمة أمام حرس الحدود.

عمرو أنور، المدير الفني لفريق طنطا، اختار20 لاعبا في قائمة المباراة وهم أحمد ربيع الشيخ ومصطفى الكومي وأحمد علي ومحمد مصطفى " حموشة " وأحمد حسني وكريم أسامة ومحمد الشرخة وأحمد السيد وفارس طارق وأحمد الشامي وأسامة النجار وشهاب فتحى وحسون محمد وعبدالرحمن الدح ومحمد عاطف وإبراهيم جمال ومحمد السيد عبدالهادى ونصر عبدالرازق ومحمد شيكا وأقطاى عبدالله.

على الجانب الأخر، يحتل غزل المحلة بقيادة حسام عبد العال المركز الخامس برصيد 21 نقطة متساويا مع حرس الحدود ولافيينا ووادي دجلة وبافرق نقطتين عن بتروجت المتصدر وحقق غزل المحلة ستة انتصارات وتعادل ثلاث مرات وخسر مباراتين وسجل 13 هدفا ودخل مرماه 8 أهداف وجمع سبع نقاط منة أخر ثلاث مباريات بالفوز على لافيينا والمقاصة وتعادل مع راية ويسعى للفوز والوصول للنقطة 24 لتقليص الفارق مع بتروجت المتصدر إلى نقطتين.

يدير المباراة محمود حسين ومعه على علاء طلبة وأحمد عبدالباسط ومعهم محمد طعيمة حكماً رابعاً.

المقاصة يستضيف مكادي 

ويحل مكادي ضيفا على فريق المقاصة بملعب الأسيوطي سبورت في مباراة هى الأولى لمحمد صلاح المدير الفني لمكادي الذي تولي المسئولية خلفا لعثمان أحمد.

ويحتل المقاصة بقيادة طارق حجاج المركز التاسع عشر برصيد ست نقاط بينما يتواجد فريق مكادي في المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة .

يدير المباراة محمد أحمد الشناوي ويساعده هاشم عبدالمريد وأحمد كمال ومعهم عمرو عابدين حكمًا رابعاً.

فريق المقاصة 
دوري المحترفين غزل المحله فريق طنطا فريق مكادي المقاصة

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