دورى المحترفين.. التعدين يواجه دكرنس وبروكسى يستضيف النجوم وراية يصطدم بالاتصالات

يستضيف النصر للتعدين فريق دكرنس ويلتقي بروكسي مع النجوم ويصطدم راية بالاتصالات في الثانية عصر اليوم الخميس، في الأسبوع الثاني عشر لمسابقة دوري المحترفين.

النصر للتعدين يستضيف دكرنس

يحل دكرنس ضيفا على فريق النصر للتعدين في المباراة الأولى بعد أن قام كل فريق بتغيير مديره الفني وتولي عطية صابر تدريب النصر للتعدين خلفا لمحمد شرف وتولى علاء نوح تدريب دكرنس خلفا لأيمن الجمل.

ويحتل النصر للتعدين المركز الأخير برصيد أربع نقاط من فوز وتعادل وتسع هزائم وسجل عشرة أهداف ودفاعه هو الأضعف في دوري المحترفين واهتزت شباكه 27 مرة وخسر أخر ست مباريات أمام وادي دجلة والسكة الحديد وأبوقير للأسمدة وبروكسي وبتروجت والنجوم.

على الجانب الأخر يحتل دكرنس المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات وخمس هزائم وسجل 13 هدفا ودخل مرماه 18 هدفا ولم يحقق الفوز في أخر أربع مباريات وجمع منها نقطتين فقط بالتعادل مع راية وطنطا والهزيمة أمام وادي دجلة والسكة الحديد

يدير المباراة أحمد جمال شاهين ويساعده هشام صبري وكيرلس نزيه ومعهم أحمد عبد السميع حكما رابعا.

بروكسي يواجه النجوم

ويحل فريق النجوم ضيفا على بروكسي في مباراة قد تبدو متكافئة رغم فارق النقاط بين الفريقين حيث يحتل بروكسي المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة من ثلاثة انتصارات وأربعة تعادلات وأربعة هزائم وسجل 12 هدفا ودخل مرماه 18 هدفا وجمع أربع نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على النصر للتعدين والتعادل مع أبوقير للأسمدة والهزيمة أمام بتروجت.

في المقابل يحتل النجوم المركز السابع عشر برصيد تسع نقاط من انتصارين وثلاثة تعادلات وست هزائم وسجل 8 أهداف ودخل مرماه 18 هدفا وجمع ثلاث نقاط من أخر أربع مباريات بالفوز على النصر للتعدين والهزيمة أمام طنطا ووادي دجلة والسكة الحديد.

يدير المباراة عبد الحكيم ناصر ويساعده كريم يونس وسيد أبوخاطر ومعهم محمد عبد الوهاب حكما رابعا.

فريق بروكسي

راية يصطدم بالاتصالات

يشهد ملعب حرس الحدود بالإسكندرية في الثانية والنصف عصر اليوم مواجهة قوية بين فريقي راية بقيادة محمد حليم والاتصالات بقيادة جمعة مشهور.

ويحتل فريق راية المركز العاشر برصيد 15 نقطة وحقق ثلاثة انتصارات وتعادل ست مرات وخسر مباراتين وسجل 12 هدفا ودخل مرماه 11 هدفا وجمع خمس نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على الجمهورية شبين والتعادل مع حرس الحدود وغزل المحلة.

في المقابل يحتل الاتصالات المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة من أربعة انتصارات وتعادلين وخمس هزائم وسجل 16 هدفا ودخل مرماه 14 هدفا وجمع ثلاث نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على المقاصة والهزيمة أمام بترول أسيوط ولافيينا.

يدير المباراة أحمد العباسي ويساعده كريم مهيا ويارا عاطف ومعهم محمد عبد العليم حكما رابعا.