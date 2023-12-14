الخميس 14 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دورى المحترفين.. التعدين يواجه دكرنس وبروكسى يستضيف النجوم وراية يصطدم بالاتصالات

راية تعادل في مباراته
راية تعادل في مباراته الأخيرة مع غزل المحلة

يستضيف النصر للتعدين فريق دكرنس ويلتقي بروكسي مع النجوم ويصطدم راية بالاتصالات في الثانية عصر اليوم الخميس، في الأسبوع الثاني عشر لمسابقة دوري المحترفين.

النصر للتعدين يستضيف دكرنس

يحل دكرنس ضيفا على فريق النصر للتعدين في المباراة الأولى بعد أن قام كل فريق بتغيير مديره الفني وتولي عطية صابر تدريب النصر للتعدين خلفا لمحمد شرف وتولى علاء نوح تدريب دكرنس خلفا لأيمن الجمل.

ويحتل النصر للتعدين المركز الأخير برصيد أربع نقاط من فوز وتعادل وتسع هزائم وسجل عشرة أهداف ودفاعه هو الأضعف في دوري المحترفين واهتزت شباكه 27 مرة وخسر أخر ست مباريات أمام وادي دجلة والسكة الحديد وأبوقير للأسمدة وبروكسي وبتروجت والنجوم.

على الجانب الأخر يحتل دكرنس المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات وخمس هزائم وسجل 13 هدفا ودخل مرماه 18 هدفا ولم يحقق الفوز في أخر أربع مباريات وجمع منها نقطتين فقط بالتعادل مع راية وطنطا والهزيمة أمام وادي دجلة والسكة الحديد

يدير المباراة أحمد جمال شاهين ويساعده هشام صبري وكيرلس نزيه ومعهم أحمد عبد السميع حكما رابعا.

بروكسي يواجه  النجوم

ويحل فريق النجوم ضيفا على بروكسي في مباراة  قد تبدو متكافئة رغم فارق النقاط بين الفريقين حيث يحتل بروكسي المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة من ثلاثة انتصارات وأربعة تعادلات وأربعة هزائم وسجل 12 هدفا ودخل مرماه 18 هدفا وجمع أربع نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على النصر للتعدين والتعادل مع أبوقير للأسمدة والهزيمة أمام بتروجت.

في المقابل يحتل النجوم المركز السابع عشر برصيد تسع نقاط من انتصارين وثلاثة تعادلات وست هزائم وسجل 8 أهداف ودخل مرماه 18 هدفا وجمع ثلاث نقاط من أخر أربع مباريات بالفوز على النصر للتعدين والهزيمة أمام طنطا ووادي دجلة والسكة الحديد.

يدير المباراة عبد الحكيم ناصر ويساعده كريم يونس وسيد أبوخاطر ومعهم محمد عبد الوهاب حكما رابعا.

فريق بروكسي

راية يصطدم بالاتصالات 

يشهد ملعب حرس الحدود بالإسكندرية في الثانية والنصف عصر اليوم مواجهة قوية بين فريقي راية بقيادة محمد حليم والاتصالات بقيادة جمعة مشهور.

ويحتل فريق راية المركز العاشر برصيد 15 نقطة وحقق ثلاثة انتصارات وتعادل ست مرات وخسر مباراتين وسجل 12 هدفا ودخل مرماه 11 هدفا وجمع خمس نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على الجمهورية شبين والتعادل مع حرس الحدود وغزل المحلة.

في المقابل يحتل الاتصالات المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة من أربعة انتصارات وتعادلين وخمس هزائم وسجل 16 هدفا ودخل مرماه 14 هدفا وجمع ثلاث نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على المقاصة والهزيمة أمام بترول أسيوط ولافيينا.

يدير المباراة  أحمد العباسي ويساعده كريم مهيا ويارا عاطف ومعهم محمد عبد العليم حكما رابعا.

دوري المحترفين فريق دكرنس بروكسي النصر للتعدين فريق راية

مواد متعلقة

أهمها طنطا وبتروجت.. مواعيد مباريات الأسبوع الـ12 لدوري المحترفين

إسماعيل بامبا يفض الاشتباك مع مهاجم طنطا وينفرد بصدارة هدافي دوري المحترفين

دوري المحترفين: السكة يفوز على دكرنس وجمهورية شبين يتعادل مع دجلة

الأكثر قراءة

عاجل.. حاخام: التوراة تحرم وجود دولة يهودية وإسرائيل تتحدث كذبًا باسم الدين

عاجل.. تقرير: حماس ترفض التواصل بشأن تبادل جديد للأسرى

أمريكا تعلق على مشاهد تجريد الفلسطينيين من ملابسهم

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 

عاجل.. سيناتور يطالب بايدن بحجب 10.1 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل

استقرار أسعار البيض اليوم الخميس فى بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

الحسين عبدالرازق

وقال الشعب كلمته!

وائل لطفي

ثورة جديدة

ماجد حبته

العدوان.. والقرار الأممى

محمد عبد العزيز

والآن نقولها: مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك