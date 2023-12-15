الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لقطات حية داخل مسجد جنين بعد تأدية جنود الاحتلال شعائر يهودية (فيديو)

تأدية جنود الاحتلال
تأدية جنود الاحتلال لشعائر يهودية

رصد خالد بدير، مراسل قناة "الغد"، لقطات من داخل مسجد جنين الذي قام فيه جنود الاحتلال بشعائر يهودية، حيث اعتلى أحد جنود الضباط الإسرائيليين عملية الاقتحام التي استغرقت 60 ساعة، والتقط مجموعة من الجنود مقطع فيديو للجندي وهو يؤدي صلاة شيما اليهودية عبر مكبرات الصوت.

وقال بدير، خلال تصريحاته عبر قناة "الغد"، اليوم الجمعة، إن الأمر آثار استفزازًا كبيرًا للفلسطينيين، واعتبرته وزارة الخارجية الفلسطينية تصعيدًا خطيرًا يتعلق بالمشهد الميداني، كما انتهت أعمال إعادة تأهيل المسجد وعملية التطهير بعد دخول جيش الاحتلال بمقتنياتهم العسكرية للمنطقة. 

ونوّه مراسل قناة "الغد"، بأن هناك سلسلة تطورات تشهدها مناطق الضفة الغربية، منها نجاة مجموعة من المقاومين وقائد كتائب شهداء الأقصى بمخيم بلاطة من قصف صاروخي استهدف موقعين في نابلس.

وأضاف أن هناك طائرة استطلاع استهدفت موقعين شرقي المدينة وبمخيم بلاطة، وأيضًا تفجير منزل وهدم آخر لأسرى يتهمهم الاحتلال بالمشاركة في عملية أسفرت عن مقتل 4 إسرائيليين قرب طريق رام الله– نابلس.

مسجد جنين شعائر يهودية لقطات حية تأدية جنود الاحتلال لشعائر يهودية جنود الاحتلال الاحتلال

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