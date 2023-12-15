طارق البرديسى: إسرائيل تكذب بشأن سيطرتها على 70% من قطاع غزة (فيديو)

قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن صمود الفلسطينيين والمقاومة مرتبط بإيمان راسخ وقدرة على تحمل كل هذه التكاليف الباهظة، والفواتير الكادحة التي يدفعها المواطن الفلسطيني، خاصة المدنييون الذين يتحملون هذه الكلفة.

وأضاف البرديسي، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن المقاومة حققت نجاحًا كبيرًا كونها بعيدة عن كل تلك الضربات التي يقوم بها جيش الاحتلال، لكن الخسائر تتركز في المدنيين فقط، ولا يوجد دليل على أن إسرائيل استطاعت أن تصل للمقاومة، ولم يقدموا دليلًا واحدًا أو يأتوا بفيديو يبين أنهم حققوا ثمة انتصار على المقاومة.

ما تصدره إسرائيل ما هو إلا تدليس وأكاذيب

ونوه خبير العلاقات الدولية بأن المقاومة تبث ليل نهار فيديوهات تثبت قدرتها وإيمانها الراسخ وقوة ضرباتها الموجعة لجيش الاحتلال، وللأسف الشديد جيش الاحتلال يركز فقط على العمليات الانتقامية، أي ضرب المدنيين ظنًا منهم أنهم يقومون بالهروب والتهجير، لكن الفلسطيني مٌصر على البقاء في أرضه، وأنه لن يتزحزح عن وطنه.

وأوضح أن ما تصدره إسرائيل ما هو إلا تدليس وأكاذيب، حيث يقولون إنهم يسيطرون على 70% من غزة، ولكن أغلب المناطق تنطلق منها أعمال المقاومة، والرشقات الصاروخية والضربات على الجيش الإسرائيلي.