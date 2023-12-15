الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المهندسين" تفتح باب الاشتراك في الرعاية الصحية 18 ديسمبر.. الشروط والمستندات

المهندسين
المهندسين

أعلنت نقابة المهندسين، عن فتح باب الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية لعام 2024، بالنقابة العامة والنقابات الفرعية، اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 18-12-2023 وحتى الأحد الموافق 31-03-2024.

وجاءت المستندات المطلوبة كالتالي:

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المهندسين: فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى ٨ يناير

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كما أعلنت النقابة عن توافر دليل "المهندسين الاستشاريين"، الذي يتيح التعرف والوصول لنخبة من كل المهندسين الاستشاريين في جميع التخصصات الهندسية، نحو أكثر من 11000 (11 ألف) مهندسًا استشاريًا في أكثر من 170 تخصص ومجال هندسي؛ وتسهيل الحصول على الخدمات الاستشارية لجميع الجهات والهيئات المتعاملة مع الهندسة الاستشارية.

فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي 8 يناير

فيما قرر المجلس الأعلى لنقابة المهندسين برئاسة طارق النبراوي، فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لعضوية مجالس الشعب والنقابات الفرعية في الثامن من يناير المقبل، واختيار الأستاذ الدكتور ياسر صقر رئيسًا للجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين.

كما وافق المجلس على عقد الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين في الأول من مارس المقبل.
وجاءت باقي قرارات المجلس كالتالي:

الموافقة على البدء في إعداد مستندات الطرح للتصميمات الخاصة بإنشاء مبنى ملحق للخدمات النقابية بجوار مبنى النقابة العامة.
الموافقة على تشكيل لجنة دائمة لتقصي الحقائق برئاسة السيد المهندس جمال المهدي عضو المجلس الأعلى.

تطبيق قانون التصالح

تشكيل لجنة تختص بدور النقابة في تطبيق قانون التصالح وتعديلاته برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد البدوي سيد - وكيل النقابة.
الموافقة على إقامة احتفالية لتكريم المهندسة الاستشارية زينب عفيفي – أمين الصندوق المساعد- بمناسبة مرور خمسين عامًا على عطائها النقابي كعضو منتخب.

الموافقة على فتح باب الاشتراك والتجديد في مشروع الرعاية الصحية في الثامن عشر من ديسمبر الجاري.

الموافقة على شراء قطعة أرض  بمدينة دمنهور لإقامة نادي للمهندسين.

الموافقة على اعتماد محضر اللجنة العليا للقيد والمعادلات.

الموافقة على اعتماد محضر اللجنة العليا للهندسة الاستشارية.

الموافقة على تصعيد المهندس أحمد يحيي محمد – لعضوية مجلس نقابة المهندسين بالسويس- خلفًا للمهندس تامر محمود الذي انتهت عضويته بالاستقالة.

 

عبدالحليم علام نقيب المحامين المحامين العرب مركب فرعون حمدي خليفة المحامين

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