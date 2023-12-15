"القاهرة الإخبارية": ارتقاء شهداء وسقوط جرحى إثر غارات إسرائيلية على خان يونس ورفح

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بتكثيف غارات إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوبي غزة، حسبما أوضحت وسائل إعلام فلسطينية.

وأكدت ووسائل الإعلام الفلسطينية، ارتقاء شهداء وسقوط جرحى في غارات إسرائيلية على خان يونس ورفح.

وزير الدفاع الإسرائيلي: الحرب في غزة مستمرة

في سياق آخر، أبلغت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزير الدفاع الإسرائيلي أبلغ مستشار الأمن القومى الأمريكي، أن الحرب في غزة مستمرة، مؤكدا على أن إسرائيل بحاجة لدعم واشنطن.