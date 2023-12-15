الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البحرية البريطانية: نحقق فى حادث بالقرب من"باب المندب" وميناء المخا باليمن

باب المندب
باب المندب

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تحقق في تقرير عن حادث بالقرب من مضيق باب المندب شمال ميناء المخا باليمن، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وكانت "القاهرة الإخبارية" قد أفادت، الأربعاء الماضي، نقلًا عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بأن هناك تقارير تفيد بوقوع حادث في محيط مضيق باب المندب.

وفي وقت سابق أكدت البحرية البريطاني أن كيانا عرف نفسه بأنه من البحرية اليمنية يأمر سفينة بتغيير مسارها إلى ميناء يمني.

البحرية البريطانية اليمن القاهرة الإخبارية باب المندب هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية

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هيئة التجارة البحرية البريطانية: تقارير عن وقوع حادث فى مضيق باب المندب

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