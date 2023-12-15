البحرية البريطانية: نحقق فى حادث بالقرب من"باب المندب" وميناء المخا باليمن

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تحقق في تقرير عن حادث بالقرب من مضيق باب المندب شمال ميناء المخا باليمن، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وكانت "القاهرة الإخبارية" قد أفادت، الأربعاء الماضي، نقلًا عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بأن هناك تقارير تفيد بوقوع حادث في محيط مضيق باب المندب.

وفي وقت سابق أكدت البحرية البريطاني أن كيانا عرف نفسه بأنه من البحرية اليمنية يأمر سفينة بتغيير مسارها إلى ميناء يمني.