الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اليوم الـ70 من العدوان على غزة.. عدد الشهداء يقترب من 19 ألفًا واتصالات مقطوعة

غزة التي دمرها الاحتلال
غزة التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم 70 على التوالي من عدوانه الدموي على قطاع غزة، حيث شن مئات الغارات الجوية والمدفعية في مختلف مناطق القطاع، مع ارتكاب فظائع ضد المدنيين في مناطق التوغل، وسط قطع الاتصالات والإنترنت لليوم الثاني تواليًا ووضع إنساني كارثي.

لا زال خان يونس ورفح جنوبا، صاحبتا النصيب الأكبر من المجازر الهمجية، حيث أطلقت مدفعية الاحتلال قذائف إنارة في خان يونس، مع استمرار القصف المدفعي والجوي على أحياء عدة ومنازل المدنيين في كلتا المدينتين، وحسب وسائل الإعلام الفلسطينية، فإن جيش الاحتلال الصهيوني نفذ خلال 24 ساعات الماضية، ما يلي:

  • قصف جوي ومدفعي استهدف مدرسة حيفا التي تؤوي نازحين ومنازل في خان يونس، ما أدى إلى ارتقاء 12 شهيدا وسقوط عشرات الجرحى.
  • قصف منزلا لعائلة أبونصر في المعسكر الغربي غرب خان يونس؛ ارتقى خلاله 4 شهداء بينهم طفلان وما يزيد علي 15 إصابة.
  • قصف مربع سكني بالقرب من المستشفى الكويتي في رفح جنوب القطاع، ما أسفر عن وقوع العشرات من الشهداء والجرحى.
  • قصف جوي ومدفعي لمنزل في حي تل السلطان شرق رفح؛ ما أدى إلى ارتقاء شهداء وسقوط عشرات الجرحى.
  • قصف برج السعدي في مخيم النصيرات؛ ما أدى إلى ارتقاء شهداء وسقوط جرحى، لم تحدد وسائل الإعلام عددهم.
  • قصف منزل لعائلة شحادة في حي البرازيل بمحافظة رفح، ما أسفر عن ارتقاء 3 شهداء وإصابة العشرات.
  • قصف منزل لعائلة البنا، في مخيم يبنا وسط رفح، ما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء والعشرات من الإصابات.
  • قصف سيارة ودراجة نارية في خربة العدس شمال رفح، ما أسفر عم ارتقاء 3 شهداء.
  • قصف منزلا لعائلة أبوشعر في مخيم الشابورة وسط رفح، ما أدى إلى ارتقاء 5 شهداء وإصابة العشرات.
  • قصف منزل لعائلة العرجا في شارع جورج شرق رفح، ما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات.
  • إجبار الطاقم الطبي والمرضى والصحفيين على إخلاء مركز شهداء جباليا الطبي.
  • قصف أحياء سكنية ومنازل في دير البلح وغزة والنصيرات وجباليا، ما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى.

 

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بعد قطع الاتصالات فى غزة.. تحذير من كوارث تهدد حياة الفلسطينيين

قطع كلي للاتصالات

مع كل ماسبق، أعلنتا شركتا الاتصالات الفلسطينيتان بالتل وجوال، أن خدمات الاتصالات والإنترنت توقفت بشكل كامل في القطاع.

وقالتا الشركتان في بيان، مساء أمس الخميس: "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة بسبب العدوان المستمر".

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 18787 شهيدا ونحو 50،900 جريح، حسب وزارة الصحة في القطاع المحاصر.

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اليوم الـ70 من العدوان على غزة.. عدد الشهداء يقترب من 19 ألفًا واتصالات مقطوعة

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