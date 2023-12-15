بعد قطع الاتصالات فى غزة.. تحذير من كوارث تهدد حياة الفلسطينيين

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، تعليقا على قطع الاحتلال لشبكات الاتصالات والإنترنت عن القطاع، إنه للمرة الخامسة يتعمد جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قطع شبكات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي: قطع الاتصالات والإنترنت يعني حدوث كوارث تهدد حياة المواطنين، وهذا يعني أن هناك العديد من الشهداء والجرحى لن يتمكن أحد من الوصول إليهم وبالتالي ارتفاع أعداد الضحايا.

وتابع المكتب الإعلامي الحكومي: قطع الاتصالات والإنترنت جريمة متكاملة مع سبق الإصرار تعمل على تعميق الأزمة الإنسانية.

وطالب بوقف الحرب الإجرامية عن شعبنا الفلسطيني بشكل فوري وعاجل.