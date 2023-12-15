عبدالمنعم سعيد لـ "الشاهد": اليهود الأمريكان والأوروبيين مندهشون من الدعم العالىى للقضية الفلسطينية

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن اليهود الأمريكان والأوروبيين في حالة اندهاش من الدعم العالمي للقضية الفلسطينية والرافض لمجازر الاحتلال في فلسطين، لافتا إلى أن الكثير من يهود أمريكا وأوروبا من الليبراليين، لكنهم ليسوا متصورين أن تنزل الناس إلى الشارع بهذه الكثافة لتعبر عن هذا الرفض".

وأضاف الدكتور عبدالمنعم سعيد، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أن نتنياهو بالأمس كان في غاية السعادة بسبب وجود مظاهرة لصالحهم، معقبًا: "في رأيي أن هذه دلالة على الإخفاق، وذلك لأن الرافضين للعدوان الإسرائيلي منتشرين بشكل أكبر، حيث أنهم متواجدون في هارفارد، وكاليفورنيا وفي نيويورك".

برنامج الشاهد

ويُعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.