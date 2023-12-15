الجمعة 15 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عبدالمنعم سعيد لـ "الشاهد": اليهود الأمريكان والأوروبيين مندهشون من الدعم العالىى للقضية الفلسطينية

عبدالمنعم سعيد
عبدالمنعم سعيد

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن اليهود الأمريكان والأوروبيين في حالة اندهاش من الدعم العالمي للقضية الفلسطينية  والرافض لمجازر الاحتلال في فلسطين، لافتا إلى أن الكثير من يهود أمريكا وأوروبا من الليبراليين، لكنهم ليسوا متصورين أن تنزل الناس إلى الشارع بهذه الكثافة لتعبر عن هذا الرفض".

وأضاف الدكتور عبدالمنعم سعيد، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أن نتنياهو بالأمس كان في غاية السعادة بسبب وجود مظاهرة لصالحهم، معقبًا: "في رأيي أن هذه دلالة على الإخفاق، وذلك لأن الرافضين للعدوان الإسرائيلي  منتشرين بشكل أكبر، حيث أنهم متواجدون في هارفارد، وكاليفورنيا وفي نيويورك".

برنامج الشاهد 

ويُعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

عبدالمنعم سعيد برنامج الشاهد القضية الفلسطينية غزة إسرائيل

الأكثر قراءة

عاجل.. الجيش الأردنى ينفذ عملية إنزال جوى لمواد ومستلزمات طبية للمستشفى الميدانى بغزة

ماكرون يعتبر قرار الاتحاد الأوروبى فى شأن أوكرانيا «جوابًا منطقيًا وعادلًا وضروريًا»

سيناتور أمريكي يعلق على تصريحات بوتين حول نهاية "الهدايا المجانية" لـ أوكرانيا

معرض الكتاب 2024.. خطوات شراء تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب النسخة 55

رابط تحميل المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي 2024 عبر موقع وزارة "التعليم"

جوتيرش: من المستحيل إجراء عمليات إنسانية فى قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

د. محمد عفيفي

البطل أحمد عبدالعزيز

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم إسرائيلية جديدة.. قوات الاحتلال تعدم أسرتين بالرصاص فى مدرسة لـ"أونروا" بجباليا

"أطباء بلا حدود": يموت الناس فى جنين لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات

استشهاد 3714 طالبًا وقصف 381 مدرسة منذ بداية العدوان على غزة