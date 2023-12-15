الجمعة 15 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عبدالمنعم سعيد لـ "الشاهد": الرئيس السيسى كان حاضرًا فى قلب أحداث غزة

عبدالمنعم سعيد
عبدالمنعم سعيد

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن الحديث من أمريكا عن حل الدولتين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، بدأ في الزيادة، لافتًا إلى أنهم في انتظارنا بأن نقول كيف سيكون حل الدولتين، ومن ثم عقد المفاوضات بيننا وبينهم، وبين الرئيس محمود عباس وبين القوى المختلفة. 

 

وأضاف سعيد، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" المذاع عبر قناة extra news، أنه يوجد لدينا بعض التحفظات التي لا نريد الحديث عنها لأسبابنا الخاصة، وهو ملف حماس الذي يعتبر ملف مغلق ومؤجل.

 

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان حاضرًا في قلب أحداث غزة، مع مراعاة المصلحة المصرية والفلسطينية، فمنذ بداية الأزمة في غزة، تم وضع قوات في سيناء، حيث أن حجم القوات والتشكيلات القتالية في معبر رفح لافت جدا للانتباه.

 

برنامج الشاهد 

ويُعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

الدكتور عبدالمنعم سعيد برنامج الشاهد القضية الفلسطينية غزة حماس

الأكثر قراءة

عاجل.. الجيش الأردنى ينفذ عملية إنزال جوى لمواد ومستلزمات طبية للمستشفى الميدانى بغزة

ماكرون يعتبر قرار الاتحاد الأوروبى فى شأن أوكرانيا «جوابًا منطقيًا وعادلًا وضروريًا»

سيناتور أمريكي يعلق على تصريحات بوتين حول نهاية "الهدايا المجانية" لـ أوكرانيا

معرض الكتاب 2024.. خطوات شراء تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب النسخة 55

رابط تحميل المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي 2024 عبر موقع وزارة "التعليم"

جوتيرش: من المستحيل إجراء عمليات إنسانية فى قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

د. محمد عفيفي

البطل أحمد عبدالعزيز

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم إسرائيلية جديدة.. قوات الاحتلال تعدم أسرتين بالرصاص فى مدرسة لـ"أونروا" بجباليا

"أطباء بلا حدود": يموت الناس فى جنين لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات

استشهاد 3714 طالبًا وقصف 381 مدرسة منذ بداية العدوان على غزة