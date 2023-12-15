عبدالمنعم سعيد لـ "الشاهد": الرئيس السيسى كان حاضرًا فى قلب أحداث غزة

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن الحديث من أمريكا عن حل الدولتين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، بدأ في الزيادة، لافتًا إلى أنهم في انتظارنا بأن نقول كيف سيكون حل الدولتين، ومن ثم عقد المفاوضات بيننا وبينهم، وبين الرئيس محمود عباس وبين القوى المختلفة.

وأضاف سعيد، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" المذاع عبر قناة extra news، أنه يوجد لدينا بعض التحفظات التي لا نريد الحديث عنها لأسبابنا الخاصة، وهو ملف حماس الذي يعتبر ملف مغلق ومؤجل.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان حاضرًا في قلب أحداث غزة، مع مراعاة المصلحة المصرية والفلسطينية، فمنذ بداية الأزمة في غزة، تم وضع قوات في سيناء، حيث أن حجم القوات والتشكيلات القتالية في معبر رفح لافت جدا للانتباه.

برنامج الشاهد

ويُعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.