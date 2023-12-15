عبد الحليم قنديل: إسرائيل بكل أسلحتها الحديثة ضائعة بغزة

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن تغير موقف الدول الغربية حول الحرب في غزة هو ما يقلق الرئيس الأمريكي جو بايدن، ودفعه لتصريحاته الأخيرة حول مطالبته بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال، بأن يغير حكومته أو يقل الدعم الأمريكي لإسرائيل مؤكدًا أن الدعم الدولي لـأمريكا هو ما سيتقلص.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي محمد الرميحي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أمريكا أصبحت تعاني من عزلة في المجتمع الدولي لأن الكلام عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية لا تقودها فقط ولكنها تقوم بها ونرى القنابل الذرية التي استخدمتها في هيروشيما وناجازاكي، بالإضافة لإحراقها لألمانيا.

7 أكتوبر حطمت الكلام حول قوة إسرائيل

وأشار إلى أن 7 أكتوبر ثبت أنها حطمت أصنام عبدها البعض كثيرًا حول قوة إسرائيل وقدرتها، وواصلت سقوطها في غزة، ونجد أن جنرالات إسرائيل ضائعون في غزة وأشد المعارك لا تزال تجري في شمال غزة بحي الشجاعية الذي هدم بالكامل ولكن تلقى فيه قوات الاحتلال مصرعها يوميًا.

وأكد أن إسرائيل وهي قوة مدججة بأحدث أسلحة العالم وأكثرها دمارا وقنابل ذكية وغيرها وكل هذا لا يفعل شيئًا إلا تحطيم حياة المواطنين وأمالهم إلى جانب آخر الأكاذيب التي أطلقتها إسرائيل وتبعها بايدن والتي ثبت أنها فضيحة لتدمير المستشفى الأكبر في فلسطين كلها.