خبير اقتصادى يكشف أهمية التشاركية بين حياة كريمة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى

قال محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن مبادرة حياة كريمة عملت على كل قطاع بعينه لتوفير التمكين الاقتصاد لكل سكان الريف.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن التشاركية بين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومبادرة حياة كريمة ثبت جدواها وأوصلت الدعم لكل مستحقيه، كما تم استهداف الجميع بالمبادرات التي توليها الدولة أهمية؛ للوصول للمواطن الأكثر استحقاقًا لتحقيق التمكين الاقتصادي واستهدافهم بمشروعات هذه المبادرة، والتي خلقت حالة من المشاركة الفعلية على أرض الواقع.

وأكد أن التحالف الوطني وحياة كريمة، حققا نتائج ملموسة على أرض الواقع، وأصبح هناك دعم من الدولة مقدم للمواطنين من خلال المشروعات.

مصر مازالت في المنطقة الخضراء التي تحقق نموًا إيجابيًا

أكد أنه تم العمل على تخفيف آثار الأزمات الاقتصادية التي تعيشها مصر والعالم منذ عام 2019 وحتى اليوم بداية من أزمة كوورنا والحرب الروسية الأوكراينة وحتى الحرب في غزة، إلا أن الاقتصاد الكصري بسبب ما تم من استحداث الهيكلة التي ثبتت جدواها مما خلق حالة من النمو المتسارع في مختلف المجالات، ومازالت مصر في المنطقة الخضراء إلى تحقق نمو إيجابي.