بوتين: لا سلام في أوكرانيا دون تحقيق الأهداف الروسية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لن يكون هناك سلام في أوكرانيا إلا عندما نحقق أهدافنا.

ودعا الرئيس الروسي إلى إزالة النازية من أوكرانيا وتجريدها من السلاح ووضعها المحايد"، واتخذ موقفًا متشددًا طالب باستسلام أوكرانيا غير المشروط، بعد الهجوم المضاد الباهت الذي شنته كييف هذا الصيف والتأخير في المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا بسبب الاقتتال الحزبي في واشنطن العاصمة.

وكتبت تاتيانا ستانوفايا، المحللة في مركز كارنيجي لأوراسيا وروسيا: "لقد قدم بوتين للتو اقتراح سلام للغرب بشروط استسلام أوكرانيا الكامل".

واستمر المؤتمر الصحفي لنهاية العام، والذي عادة ما يُخصص لاحتفال الكرملين السنوي، واستمر المؤتمر لأكثر من 4 ساعات وتضمن أسئلة من الجنود القادمين من الخطوط الأمامية، والصحفيين الإقليميين.

وردًا على أسئلة الصحفيين، نفى “بوتين” ما أثير حول الاستعانة بأشخاص يُشبهونه في الأماكن العامة.

وعلق الرئيس الروسي على مصير المحتجز إيفان غيرشكوفيتش، مشيرًا إلى أن روسيا تواصل المفاوضات مع الولايات المتحدة التي قد تؤدي إلى إطلاق سراح غيرشكوفيتش وبول ويلان، وهو أمريكي آخر مسجون في روسيا.

وقال بوتين: "نريد التوصل إلى اتفاق، ويجب أن تكون هذه الاتفاقيات مقبولة من الطرفين ويجب أن تناسب الطرفين"، مضيفا أن روسيا تجري اتصالات مستمرة مع الولايات المتحدة بشأن هذه القضية.

وقالت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إن روسيا رفضت اقتراحا "جوهريا" لإطلاق سراح الأمريكيين المسجونين.

وألغى الكرملين المؤتمر الصحفي العام الماضي، بعد أن تخلت القوات الروسية عن مواقعها في شمال وشرق أوكرانيا، وأعلن الجيش عن تعبئة جماعية فر خلالها العديد من الرجال الروس من البلاد أو اختبأوا لتجنب التجنيد الإجباري. كان يُعتقد أن بوتين كان يحاول تجنب الأسئلة غير المريحة بشأن الحرب.