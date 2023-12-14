نقل سيدة للمستشفى بعد سقوطها ببلكونة منزلها بالمنوفية

أصيبت ربة منزل بعد أن سقطت بها بلكونة منزلها بالمنوفية ونُقلت إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، وانتقلت الجهات المعنية من مركز شرطة الشهداء والمحليات لمتابعة الحادث.

وشهدت ناحية جرن عدس بالشهداء اليوم انهيار شرفة الطابقين الأول والثاني بأحد المنازل، والذي أسفر عن إصابة سيدة مقيمة بالمنزل.

انتقل طارق أبوحطب، رئيس مركز ومدينة الشهداء برفقة محمد عمران نائب رئيس المدينة والإدارة الهندسية وقوة من الشرطة إلى موقع الحادث فور تلقِّي الإخطار للتعامل الفوري مع الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير قرار بأن المنزل يمثل خطرًا داهمًا، وإبلاغ مركز الشرطة وإخلاء المبنى لحين ترميمه.

تلقى اللواء عمرو رءوف، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشهداء العميد الأمير الشربيني، يفيد بورود بلاغ إصابة ربة منزل بعد سقوط بلكونة منزل بمنطقة جرن عدس، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.