خطوة بخطوة.. تعرف على نتيجة الكشف الطبي للمعاقين لعام 2023

يقوم الكثير من الناس بالإستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين لعام 2023 خلال تلك الفترة بشكل كبير، وذلك بعد قيام وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير رابط إلكتروني للإطلاع على النتائج، حتى تسهل على المواطنين المستفيدين الاستعلام عنها.

ومن خلال السطور التالية يقدم موقع جريدة الدستور طرق وكيفية الاستعلام عن نتائج الكشف الطبي على المعاقين لعام 2023 عن طريق موقع المجالس الطبية المتخصصة التي اتاحتها وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين لعام 2023

قامت وزاره الصحة والسكان بالإعلان عن إمكانية الاستعلام عن نتائج الفحص الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة لعام 2023، عن طريق الرقم القومي، مع اتباع بعض الخطوات والتعليمات التي قد وضعتها الوزارة من خلال ادخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين لعام 2023:



يمكن الاستعلام عن الكشف الطبي لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، بطريقة سهلة وبسيطة، وذلك من خلال اتباع تلك الخطوات وهي:

الخطوة الأولى:

يجب القيام بالدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة المصرية.

الخطوة الثانية:

يجب الضغط على ايقونة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الصفحة الرئيسية الموجودة بالموقع.

الخطوة الثالثة:

يجب القيام بالضغط على خانة نتيجة التقارير الطبية من الخيارات المتاحة على الموقع.

الخطوة الرابعة:

يجب القيام بإدخال جميع البيانات المطلوبة الخاصة بالمواطن ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل صحيح.

الخطوة الخامسة:

يجب القيام بالضغط على خانة الاستعلام.

الخطوة السادسة:

سوف تظهر النتيجة النهائية التي يرغب المواطن في معرفتها.



الشروط اللازمة للكشف الطبي للمعاقين:



هناك العديد من الشروط التي يجب توافرها في الشخص المتقدم للكشف الطبي للمعاقين وهي:

- أن يكون الشخص المتقدم مصري الجنسية.

- أن لا يقل سن المتقدم عن 18 سنة.

- تسجيل السيارة باسم صاحب الإعاقة المستفيد.

- أن تكون السيارة مجهزة طبقًا للقانون الصادر من القومسيون الطبي.

- القدرة علي اجتياز مرحلة الكشف الطبي.

كيف يمكن الحصول على سيارة للأشخاص ذوي الإعاقة:

- لا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك وفق ما تحدده الجهة المنوط بها إستخراج رخصة للقيادة.

- يمكن لسائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولي إذا كان قاصرا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه قيادتها.

- لا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره.

- لا يجوز استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.

- تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابقة.

- توضع الاشارات والعلامات الدالة علي تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

اقرأ أيضاً