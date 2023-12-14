الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

البرلمان العربى: اعتماد قرار وقف الحرب على غزة يعكس الإرادة الدولية لوقف جرائم الاحتلال

البرلمان العربي
البرلمان العربي

رحّب البرلمان العربي، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، لقرار يطالب بوقف فوري لعدوان القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ووصفه بالتاريخي بعد أن صوّت لصالح القرار 153 دولة بأغلبية ساحقة مقابل اعتراض 10 دول وامتناع 23 آخرين، وهو ما فشل في تحقيقه مجلس الأمن الدولي بعد الفيتو الأمريكي.

وأكد البرلمان العربي، أن تصويت 153 دولة لصالح القرار، يعني أن العالم يؤكد رفضه لحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" بحق المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ، ورفضه التام للتهجير القسري للسكان في قطاع غزة.

وأشاد البرلمان العربي، بمواقف الدول العربية والإسلامية والبرلمانات الدولية والإقليمية، المُدافعة عن الحق الفلسطيني، ولكل من صوت لصالح القرار، وهم الأغلبية العظمى والساحقة في العالم، بما يؤكد وقوف العالم بالغالبية العظمى لجانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

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وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي باستخدام أدواته الفاعلة في إجبار وإلزام القوة القائمة بالاحتلال، للرضوخ وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والإيقاف الفوري للحرب ووقف نزيف الدم في قطاع غزة، ومطالبتها بوقف عدوانها الغاشم وعدوان مستوطنيها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ومدينة القدس وسائر المدن الفلسطينية.

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