 المجلس الوزاري العربي للسياحة يحذر من أي محاولات لتهجير الفلسطينيين

قال الدكتور بندر آل فهيد، رئيس المنظمة العربية للسياحة، إن اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة الذى ترأستة مصر في دورته السادسة والعشرون التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة خلال يومي 13 و14 ديسمبر الجاري.

وأضاف آل فهيد أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات التي تهم قطاع السياحة وأصدر قرارات من أبرزها فوز مدينة صور بلقب عاصمة للسياحة العربية لعام 2024م، والتي حققت المعايير الخاصة باختيار عاصمة السياحة العربية التي أعدتها المنظمة العربية للسياحة وأقرها واعتمدها المجلس الوزاري العربي للسياحة، وتركزت في الإدارة السياحية والبنية التحتية للسياحة والموارد السياحية، تنوع الأنماط والأنشطة السياحية، الحفاظ على البيئة وحمايتها، الاستجابة للمستجدات السياحية، النتائج المرجوة من السياحة بالمدينة، السلامة والأمن والاستقرار السياحي، السلامة الصحية.

المجلس الوزاري الع ربي للسياحة يحذر من أي محاولات لتهجير الفلسطينيين

وأكد أن المجلس الوزاري العربي للسياحة يقف مع الشعب الفلسطيني ويدعم ثباته على أرضه ويحذر من أي محاولات لتهجيره خارجها ويدين كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من عدوان وانتهاكات لحقوقه، مع تأكيد ضرورة رفع الحصار والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود ويدعو كافة وزارات السياحة في الدول العربية إلى زيادة أوجه التعاون الفني المقدم إلى دولة فلسطين في إطار الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس إضافة إلى توجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية وتكليف الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للسياحة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار بدولة فلسطين لتقديم تقرير عن آثار العدوان على قطاع السياحة في دولة فلسطين للعمل على إصلاح ما تم تدميره وإزالة آثار العدوان عليه.

كما تم دعوة الدول العربية إلى دراسة إمكانية الالتزام بما ورد في المدونة الدولية لحماية السياح في الشرق الأوسط، لما لها من دور في الارتقاء بتنافسية صناعة السياحة في الدول العربية، وتكليف المنظمة العالمية للسياحة بالتعاون مع الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للسياحة لتنظيم ملتقى للتعريف بالمدونة.