الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خلال نوفمبر.. إصدار شهادات صحية لـ7 آلاف من المقبلين على الزواج بالمنيا

شهادات صحية بمبادرة
شهادات صحية بمبادرة فحص المقبلين علي الزواج بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بالمنيا، جهودها في إجراء الفحص الطبى والكشف المبكر عن الأمراض المعدية للمقبلين على الزواج، حيث تم توقيع الكشف الطبى وإصدار شهادات صحية لعدد 7 آلاف و169 من المقبلين على الزواج خلال شهر نوفمبر الماضى، وذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وضمن المبادرة الرئاسية لـفحص المقبلين على الزواج.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المبادرة تشمل مجموعة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما، مناشدا المقبلين على الزواج البدء في إجراء الفحوصات قبل تحديد موعد الزواج بمدة كافية حيث أن مدة استخراج الشهادة تصل إلى 14 يومًا من إجراء الفحوصات.

من ناحية آخرى، كان وكيل وزارة الصحة، قد سبق وأعلن أن مديرية الصحة بالمحافظة تواصل تنفيذ القوافل الطبية في إطار جهود الدولة للوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقري الأكثر أحتياجا، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحفاظ علي صحة المواطنين

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن مديرية الصحة نظمت قافلة طبية علاجية بقرية العزيمة التابعة لمركز سمالوط شمال المنيا خلال يومي 11 و12 من شهر ديسمبر الجاري أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1869 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، مشيرا إلى أن القافلة قامت بالكشف على 274 حالة جراحة و295 حالة أطفال و266 باطنة و87 نساء و87 أسنان و185 جلدية  و137 أنف وأذن و36 تنظيم الأسرة وعمل 132 تحاليل مختلفة و11 حالة موجات صحية و4 حالات أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 121 متردد و10 حالات خلع أسنان بعيادة الأسنان وتحويل 11 حالة للمستشفي لأستكمال العلاج ووعمل ندوات تثقيف صحي لـ 118 متردد.

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صحة المنيا شهادات صحية المقبلين على الزواج مبادرة فحص المقبلين على الزواج الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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