صحة المنيا: تقديم 101 ألف خدمة بمجال التوعية والرعاية الصحية خلال سبتمبر

تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تقديم خدماتها العلاجية والطبية لمختلف فئات المجتمع وللطلاب بصفة خاصة، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة أبنائها، ورفع الوعي الصحي لديهم وتقديم الرسائل الصحية السليمة من خلال قوافل التوعية والتثقيف الصحي بالمدارس تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا للاهتمام بصحة وسلامة الأطفال والنشء ونموهم العقلي والفكري، بما يتماشى مع المبادرات الصحية الرئاسية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود إدارة الصحة المدرسية خلال شهر سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى تقديم 101 ألف و540 خدمة متنوعة في مجال الرعاية الصحية، و36 ألف و602 خدمة توعية ومشورة للشباب والمراهقين من أبناء المحافظة، شملت 10292 من الذكور و26310 من الإناث، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي للشباب بموضوعات مختلفة منها (غسل اليدين بطريقة صحيحة ـ الوقاية من الأمراض المعدية ـ الاستخدام الصحيح لوسائل التواصل الاجتماعي – التغذية الصحية السليمة)، من خلال نخبة من الأطباء المتخصصين لتقديم الاستشارة الطبية.

وكانت مديرية الصحة بالمنيا قد سبق وأعلنت أستمرار الجهود المبذولة من خلال ادارة المعامل لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة حيث اوضح انه تم اجراء مشيرا إلي أنه تم إجراء 55 ألف و591 ألف 591 تحاليل طبية متنوعة مختلفة بمعامل المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمنيا وذلك خلال شهر سبتمبر الماضى>

من جانبها، أوضحت الدكتورة جيهان عبد الصمد مدير ادارة المعامل ان ادارة المعامل تواصل تقديم خدماتها بأعلى مستوى ومتابعة سير العمل عن طريق الفرق الاشرافيه بمعامل المستشفيات والوحدات الصحية وذلك للحرص على تقديم الخدمات الطبية اللائقة حيث تم إجراء 382 تحليل عينة اغذية وتحليل 4123 عينة مياه شرب و35 عينة مياه صرف صحى و37 عينة مياة غسيل كلوى و2 فحص مياة معبأة و136 فحص طرود معادن ثقيلة وفحص 57 عينة مياة حمامات سباحة وعمل 1695 شهادة صحية و8806 صورة دم كاملة وعمل 13033 تحليل غازات دم واملاح و19889 تحليل كيمياء وتحليل 413 عينة غدة درقية للأطفال حديثي الولادة وعمل 2084 تحليل فيروسات ELISA بالإضافة الى عمل 573 فحص ميكروسكوبى و2 Gene expert و148 مزارع درنية للكشف عن ميكروب الدرن وتحليل و914 عينة للكشف عن الملاريا.

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