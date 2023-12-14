فاتن: بصرف على 5 أولاد.. وقرض "مشروعك" منحني فرصة جديدة

واصلت المبادرة الرئاسية حياة كريمة جهودها لدعم وتمكين المرأة المصرية، خاصة المرأة المعيلة وتحسين دخلها وأوضاعها المعيشية فى آليات اختيار القرى وترتيب الأولويات ،حيث تُشير التقديرات إلى ان هناك ما يقرب من 3 ملايين أسرة تنفق عليها النساء.

وتقدم “حياة كريمة” قروضًا مُيسرة بفائدة بسيطة عبر برنامج "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر هدفها توفير فرص عمل للشباب والمرأة والمزارعين فى القرى المستهدفة.

وفي هذا السياق، قالت فاتن السيد، من مركز أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، إنها منفصلة عن زوجها منذ عشر سنوات، فقد تركها زوجها وأولادها وهاجر إلى إحدى الدول الأجنبية وانقطعت أخباره، فاضطرت لتحمل مسئولية 5 أولاد.

وتابعت: "صديقتى أبلغتني بالتسهيلات التي تمنحها المبادرة الرئاسية لمساعدة الفتيات والمطلقات والأرامل".

حياة كريمة تساعد السيدات المعيلة

وأضافت فاتن:" قدمت أوراقي لإحدي المتطوعات لتساعدني في إجراءات التقديم علي قرض عيني مباشر غير نقدي يسلم كمشروع، ومن هنا كانت بداية عملي بدعم المبادرة التي ساعدتنا كسيدات معيلة في توفير فرص عمل وكسب أموال بالحلال بمشروع خاص دوت اللجوء الي مصانع أو شركات خاصة".

وأكدت "فاتن":المبادرة ساعدتني في التمكين اقتصاديًا والدعم من خلال القرض الميسر بتوفير فرص عمل لي، وتمكيني لكي أصبح عضوه كمنتجه في في المجتمع وخاصة الريف المصري وساعدني في مساندة أولادي بعد أن حصلت علي مشروع خاص بي في الحرف اليدوية وعمل مشغولات سيناوية وبيعها في المعارض.

وساعدت حياة كريمة الكثير من فتيات الريف المصريمن خلال التمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة وقروض ميسرة لأصحاب المشاريع الخاصة من السيدات بعد تدريبهن ومساعدتهم في تخريج السيدات من الفقر تحت شعار "من الحماية للإنتاج" ووصولًا إلى المشاركة الفعالة والحقيقية للنساء في سوق العمل بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، كما تساهم تلك البرامج في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة .