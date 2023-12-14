الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستشار برنامج المناخ العالمى: البترول قد ينفد خلال 25 عامًا

الدكتور مجدي علام
الدكتور مجدي علام مستشار برنامج المناخ العالمي

قال الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي، إن استخدام الوقود الأحفوري الآن سيكون من الصعب، موضحًا أنه من المحتمل خلال الـ25 سنة مقبلة أن ينفد البترول من العالم كله.

 استخدام الوقود الأحفوري 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي" اليوم الخميس، أن دولة الإمارات أرادت مفاجأة الجميع بقرارها وضع 38 مليار دولار للتعامل مع الطاقة الجديدة والمتجددة.

 

وأكد أن هناك تحديات كبيرة من الصعب تجاوزها، فأقصى ما تقدمه الطاقة الشمسية 33 درجة، وهي لا تقدم الخدمة الكاملة في الصناعات الثقيلة، لذلك ما زال للطاقة الجديدة والمتجددة مشوار كبير لتلبية كافة الاحتياجات البشرية خاصة الصناعية، مشيرًا إلى أن الانبعاثات الكربونية مسببة للاحتباس الحراري، ولذلك لا بد من مواجهتها في أقرب وقت. 

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