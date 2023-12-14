الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعثة الاتحاد الأوروبى فى اليمن تطالب بالإفراج الفورى عن السفينة جالاكسى

السفينة جالاكسي
السفينة جالاكسي

أدانت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، اليوم، هجمات الحوثيين الأخيرة بالصواريخ، ويشمل ذلك الهجوم على الناقلة النرويجية ستريندا.

تهدد الملاحة الدولية والأمن البحرى

وقالت البعثة، في بيان صحفي اليوم، إن الهجمات المتعددة من المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين في اليمن تهدد الملاحة الدولية والأمن البحري، مما يمثل انتهاكًا جسميًا للقانون الدولي.

واعتبر البيان تدخل الحوثيين في الحقوق والحريات الملاحية في المياه حول شبه الجزيرة العربية "أمرًا غير مقبول"، داعيا الحوثيين "للامتناع عن أي تهديدات وهجمات أخرى على خطوط الشحن البحري".

الإفراج الفورى عن السفينة جالاكسى

وطالبت البعثة بـالإفراج الفوري عن السفينة "جالاكسي ليدر" وطاقمها الذي يتكون من 25 فردًا، والذين احتجزوا بشكل غير قانوني يوم 19 نوفمبر وهم في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر.

ووفق البعثة، فإنه تقوض الهجمات على السفن الدولية أمن اليمن، بما في ذلك أمنه الغذائي، إذ إن معظم واردات الغذاء إلى البلاد تمر عبر البحر الأحمر.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي إن تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في هذه اللحظة، أكثر من أي وقت مضى، هو أمر حاسم لمواجهة التهديدات أمام السلم والأمن في المنطقة.

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ناقلة تتعرض لهجوم قبالة اليمن كانت ستزور إسرائيل فى يناير

مسيّرة أطلقها الحوثيون

في 19 أكتوبر، أعلنت البحرية الأمريكية عن أنها أسقطت ثلاثة صواريخ كروز وعدة طائرات مسيّرة أطلقها الحوثيون في اتجاه إسرائيل.

وتوعدت جماعة الحوثي، التي تسيطر على مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، مرات عدة باستهداف أي سفينة تملكها وتديرها شركات إسرائيلية على خلفية "العدوان الإسرائيلي على غزة.

وسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء عام 2014، وباتوا يحكمون مساحات واسعة من البلاد 

ومنذ بدء الحرب في غزة، وقعت سلسلة من الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا، إضافة إلى تبادل القصف وإطلاق النار بشكل شبه يومي عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

الاتحاد الأوروبي السفينة جالاكسي الافراج الفوري اليمن الحوثيين

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