مالك الناقلة ستريندا: لا صلة بين إسرائيل وملكية الناقلة أو إدارتها

أعلن مالك الناقلة “ستريندا” التابعة للنرويج، أنه لا توجد صلة بين إسرائيل وملكية الناقلة أو إدارتها؛ وذلك بحسب ما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

وأفاد إعلام إسرائيلي بأن السفينة النرويجية المستهدفة من الحوثيين كان من المفترض أن تدخل ميناء أسدود في 4 يناير المقبل.

وفي وقت سابق، أعلن الحوثيون في اليمن، أنهم نفذوا عملية عسكرية نوعية ضد سفينة "استريندا"، تابعة للنرويج، كانت محملة بالنفط ومتجهة إلى إسرائيل، قائلين: “لم نلجأ لاستهداف السفينة النرويجية إلا بعد رفض طاقمها كل النداءات التحذيرية”، مؤكدين استمرارهم في منع جميع السفن باختلاف جنسياتها من التوجه إلى الموانئ الإسرائيلية.

وشهدت الساعات الطويلة الماضية أنباء عن تعرض سفينة مرتبطة بشركة إسرائيلية لهجوم قبالة سواحل اليمن، وأكد ذلك مسئول دفاعي أمريكي بقوله إن هناك مؤشرات بأن مسلحين مجهولين استولوا على سفينة في خليج ‎عدن أمس.