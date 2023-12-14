الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اليابان تقدم مساعدات بـ3 ملايين دولار لتشجيع عملية السلام باليمن

اليمن
اليمن

أقرت حكومة اليابان مساعدات جديدة لليمن تبلغ 3 ملايين دولار من ميزانيتها التكميلية للسنة المالية 2023، من أجل تشجيع عملية السلام والاستجابة الإنسانية في اليمن.


وأوضحت الحكومة اليابانية - في بيان، الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت"- أنه سيتم استخدام مليوني دولار لمشروع دعم السلام، وهي مبادرة يقودها مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن بهدف تحقيق تسوية سياسية تنهي الحرب، فيما سيخصص المبلغ المتبقي لدعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش التي يديرها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (يونبس)، والتي تسهم في تسهيل تدفق السلع التجارية إلى اليمن دون عوائق.

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