الخميس 14 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

رئيس أساقفة سبسطية: غزة وصلت لمرحلة متقدمة من الدمار وتحتاج سنوات للإصلاح

المطران عطا الله
المطران عطا الله حنا

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، إننا نتساءل مع المتسائلين متى ستنتهي الحرب وقد خلفت هذا الكم الهائل من الدمار والخراب والآلام والأحزان والمعاناة.

وتابع رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، غزة المنكوبة وصلت الى مرحلة متقدمة من الخراب والدمار والذي يحتاج إصلاحه سنينا طويلة ناهيك عن الشهداء والعائلات التي تيتمت، والأطفال الذين تم استهدافهم كما وغيرهم من الذين بقوا على قيد الحياة ولم يبقى أحد من أسرهم.

 وأضاف "حنا"، ما أكثر الطموحات والأحلام التي طُمرت تحت الركام في غزة والذين يدفعون فاتورة هذه الحرب هم المدنيون وخاصة شريحة الاطفال، وكما يتم استهداف غزة يتم استهداف الضفة الغربية وما يحدث في جنين إنما يعتبر اعتداء على شعبنا كله.

 ندعو إلى إلى وقف الحرب سريعا

وتابع، ندعو إلى وقف الحرب سريعا ونتمنى ان تنجح الجهود المبذولة من اجل وقف الحرب فلم يعد بإمكاننا تحمل ما يحدث في مدينة غزة، وأعتقد بأن الكثيرين يشاطرونني هذا الموقف بأن هذه المأساة يجب ان تتوقف حقنا للدماء ووقفا للدمار، وواصل ثقافتنا ليست ثقافة الحروب والقتل والموت بل ثقافة الحياة التي هي هبة إلهية وانحيازنا سيبقى دوما للحق والعدالة ولكل إنسان معذب ومتألم ومظلوم لا سيما شعبنا الفلسطيني الذي يعاني من هذه الحرب المأساوية والهمجية.

واستطرد، المسيحيون في هذه الديار هم عنصر أصيل وليسوا عنصرا دخيلا وهم ينتمون لهذه الارض ولهذا الشعب وهم ليسوا اقلية في وطنهم ولا في اي مكان اخر في هذا المشرق حيث ان المسيحية بزغت من ديارنا ومن هنا انطلقت رسالتها الى كل مكان في هذا العالم.
 

واختتم،  " الله محبة " هذا ما نقوله بلغتنا المسيحية ومن لا يحب هو بعيد عن المسيحية وقيمها ورسالتها، المسيحية لا تدعونا الى الشتيمة والكراهية والعنصرية وروح الانتقام بل تدعونا الى المحبة التي لا حدود لها واحترام الانسان الذي نعيش معه حتى وان اختلف عنا في معتقده او دينه.

المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية حرب غزة غزة والمطران عطالله مسيحيو غزة

مواد متعلقة

موعد صوم الميلاد المجيد لدى الكنيسة السريانية

تدشين أوانى خدمة لكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بـ"حلوة" فى إيبارشية مطاى

بالتعاون مع "فوتون للتصوير".. مركز جسور يُقدم ورشة للتصوير الفوتوغرافي (غدا)

اجتماع لجنة الإعداد بمكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية

كامل ميشيل يُشيد بلجنة العلاقات العامة بعد الإقبال الكثيف للأقباط في انتخابات الرئاسة

غدًا.. لقاء مشترك بين كنائس العائلة الأرثوذكسية في مصر

المطران عطا الله: نتمنى من وسائل الإعلام تغطية ما يحدث في غزة بشكل موضوعي

كيف ستحتفل مدينة بيت لحم بعيد الميلاد المجيد 2024؟

الأكثر قراءة

عاجل.. حاخام: التوراة تحرم وجود دولة يهودية وإسرائيل تتحدث كذبًا باسم الدين

عاجل.. تقرير: حماس ترفض التواصل بشأن تبادل جديد للأسرى

عاجل.. الزمالك يتنافس اليوم.. مواعيد مباريات الخميس 14-12-2023 والقنوات الناقلة

استبعاد محمد صلاح من تشكيل ليفربول لمواجهة سانت جيلواز في الدوري الأوروبي

الأهلى يرتدى زيّه التقليدى فى مواجهة اتحاد جدة بمونديال الأندية

عاجل.. تقرير أمريكى: "تحصينات مصر" تفسد خطة إسرائيل لتهجير الفلسطينيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

الحسين عبدالرازق

وقال الشعب كلمته!

وائل لطفي

ثورة جديدة

ماجد حبته

العدوان.. والقرار الأممى

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تدمر عدة منازل فى مخيم جنين

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 18 فلسطينيًا من الضفة بينهم طفل

قصف مدفعى إسرائيلى يستهدف عدة مناطق فى جنوب لبنان