رئيس أساقفة سبسطية: غزة وصلت لمرحلة متقدمة من الدمار وتحتاج سنوات للإصلاح

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، إننا نتساءل مع المتسائلين متى ستنتهي الحرب وقد خلفت هذا الكم الهائل من الدمار والخراب والآلام والأحزان والمعاناة.

وتابع رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، غزة المنكوبة وصلت الى مرحلة متقدمة من الخراب والدمار والذي يحتاج إصلاحه سنينا طويلة ناهيك عن الشهداء والعائلات التي تيتمت، والأطفال الذين تم استهدافهم كما وغيرهم من الذين بقوا على قيد الحياة ولم يبقى أحد من أسرهم.

وأضاف "حنا"، ما أكثر الطموحات والأحلام التي طُمرت تحت الركام في غزة والذين يدفعون فاتورة هذه الحرب هم المدنيون وخاصة شريحة الاطفال، وكما يتم استهداف غزة يتم استهداف الضفة الغربية وما يحدث في جنين إنما يعتبر اعتداء على شعبنا كله.

ندعو إلى إلى وقف الحرب سريعا

وتابع، ندعو إلى وقف الحرب سريعا ونتمنى ان تنجح الجهود المبذولة من اجل وقف الحرب فلم يعد بإمكاننا تحمل ما يحدث في مدينة غزة، وأعتقد بأن الكثيرين يشاطرونني هذا الموقف بأن هذه المأساة يجب ان تتوقف حقنا للدماء ووقفا للدمار، وواصل ثقافتنا ليست ثقافة الحروب والقتل والموت بل ثقافة الحياة التي هي هبة إلهية وانحيازنا سيبقى دوما للحق والعدالة ولكل إنسان معذب ومتألم ومظلوم لا سيما شعبنا الفلسطيني الذي يعاني من هذه الحرب المأساوية والهمجية.

واستطرد، المسيحيون في هذه الديار هم عنصر أصيل وليسوا عنصرا دخيلا وهم ينتمون لهذه الارض ولهذا الشعب وهم ليسوا اقلية في وطنهم ولا في اي مكان اخر في هذا المشرق حيث ان المسيحية بزغت من ديارنا ومن هنا انطلقت رسالتها الى كل مكان في هذا العالم.



واختتم، " الله محبة " هذا ما نقوله بلغتنا المسيحية ومن لا يحب هو بعيد عن المسيحية وقيمها ورسالتها، المسيحية لا تدعونا الى الشتيمة والكراهية والعنصرية وروح الانتقام بل تدعونا الى المحبة التي لا حدود لها واحترام الانسان الذي نعيش معه حتى وان اختلف عنا في معتقده او دينه.