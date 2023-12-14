الجيش الإسرائيلى يعلن مقتل ضابط مدرعات فى معارك جنوب قطاع غزة

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس بمقتل ضابط من سلاح المدرعات في معارك قطاع غزة، في الوقت الذي تواصل فيه المقاومة الرد على استهداف المدنيين.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية، ارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 445، منذ 7 أكتوبر الماضي.

قراصنة داعمون للقضية الفلسطينية يخترقون الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي

وفي وقت سابق تعرض الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي، لاختراق من قِبل مجموعة من القراصنة الداعمين للقضية الفلسطينية.

وقد نجحت مجموعة القراصنة التي تحمل اسم "Anonymous Jo"، بالسيطرة على معظم صفحات موقع الجيش الإسرائيلي لفترة قصيرة، وبثت رسالة جاء فيها من إخوانكم في الأردن إلى أهلنا في غزة وفلسطين.. نحن معكم قلبًا وفعلًا، وهذه قضيتنا وقضية كل حر.

وأوضحت مجموعة Anonymous Jo أن هذا الهجوم يأتي ردًا على "الأفعال الإسرائيلية الهمجية القذرة وقتل أهلنا المستضعفين في غزة"، وأضافت لو دامت حربنا معكم دهرًا، لن تجدوا منا إلا القتل والرعب.

وأكدت المجموعة أن "هذه البداية فقط، من هنا نخبركم أننا لن نقبل إلا بتحرير أرضنا فلسطين من البحر إلى النهر".

وفي وقت لاحق، استعاد الجيش الإسرائيلي السيطرة على موقعه بعدما أثار هذا الهجوم السيبراني جدلًا في إسرائيل، إذ إنه شمل اختراق المنصة الجديدة التي أطلقها الجيش الإسرائيلي خلال الأسبوع الجاري، ويتم تحديثها يوميًا بأرقام وهويات الجنود القتلى في الحرب الإسرائيلية على غزة.

استهداف الموقع الإلكتروني لأرشيف إسرائيل

وكانت إدارة "أرشيف الدولة" الإسرائيلية، أعلنت يوم الجمعة الماضي، عن تعرض الشركة المضيفة لموقعها لهجوم إلكتروني، أسفر عن حذف الكثير من المعلومات، وذلك بعد أيام من تدمير إسرائيل "الأرشيف المركزي" لقطاع غزة.

وقالت الإدارة على موقعها الإلكتروني: "تعرضت الشركة المضيفة للموقع الإلكتروني لأرشيف دولة إسرائيل لهجوم إلكتروني". وأضافت: "لسوء الحظ، أدى الهجوم إلى تعطيل الخدمات التي تتيح البحث في الموقع وعرض المواد الأرشيفية".

من جهتها، قالت القناة "12" الإسرائيلية، إن "قاعدة بيانات الاستفسارات العامة تم اختراقها وتم حذف كثير من المعلومات من الموقع". واستدركت بالإشارة إلى أنه "لم تتضرر أي مواد سرية ولم يتم تسريب أي مواد سرية".