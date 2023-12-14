27 شهيدًا فى رفح وخان يونس بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلى

استشهد 27 مواطنًا على الأقل، فجر اليوم الخميس، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على منازل مواطنين في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن طيران الاحتلال نفذ سلسلة غارات مكثفة على مناطق واسعة في شمال قطاع غزة، وجنوب قطاع غزة، وتحديدًا على مدينتي خان يونس ورفح، حيث استشهد 27 مواطنًا على الأقل في قصف لمنزلي عائلتي عاشور وأبوضباع في رفح. بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.

كما قصفت مدفعية الاحتلال حيي الدرج والتفاح شرق مدينة غزة، وبلدة جباليا في شمال القطاع.

وارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 18600 شهيد، ونحو 50600 جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، ولا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.

القلق يسود القيادة السياسية في إسرائيل

وفي وقت سابق قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن هناك حالة من القلق تسود القيادة السياسية في إسرائيل حيال احتمال وضع الولايات المتحدة سقفًا زمنيًا للحرب.

وذكرت الصحيفة، أن منبع هذا القلق هو الزيارة المرتقبة لمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إلى إسرائيل، اليوم الخميس.

وبحسب الصحيفة، فإن سوليفان قد يفرض على الإسرائيليين موعدًا محددًا لإنهاء الحرب على غزة المستمرة منذ 68 يومًا.

وتأتي الزيارة وسط توترات واضحة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونتنياهو حول الحرب التي أعقبت هجومًا شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وكانت تقارير تحدثت عن مهلة منحها بايدن، لإسرائيل لإنهاء الحرب بحلول يناير المقبل، وفق تقارير إعلامية، لكن مسئولًا في البيت الأبيض نفى تحديد موعد محدد لإسرائيل.

ومع ذلك، يبدو أن بايدن لم يعد يدعم إسرائيل بالشكل الذي كان في بداية الحرب.

وقال في تصريحات، إن تل أبيب لم تعد تحظى بالدعم الدولي في حربها على غزة نتيجة القصف العشوائي الذي أودى بحياة الآلاف.

وأضاف أن على نتنياهو إجراء تغيير في حكومته.