الأمم المتحدة: سنتحرى عن هجوم استهدف مدرسة تابعة لنا بغزة

صرحت الأمم المتحدة بأنها ستجري تحريات بشأن هجمات نفذها الجيش الإسرائيلي استهدفت مدرسة تابعة لها في قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الأربعاء، بشأن توارد أنباء عن شهود عيان تتحدث عن إعدام الجنود الإسرائيليين نساء وأطفال ورضع داخل مدرسة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة رميًا بالرصاص من مسافة قريبة.

وأجاب دوجاريك بأن الأمم المتحدة لم تشاهد هذا الحدث، لكنها رأت مشاهد تدمير مدرسة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التابعة للأمم المتحدة.

وأعرب عن تنديد الأمم المتحدة بالهجمات التي أدت إلى تدمير مدرسة "الأونروا" المذكورة.

وفي رده على سؤال حول ما تنوي الأمم المتحدة فعله حيال تلك الهجمات، قال إن لجنة تحقيق أممية ستجري تحريات في القطاع بعد انتهاء الاشتباكات حول الخسائر بصفوف الموظفين والمنشآت الأممية داخل القطاع.