دورى نايل.. سيراميكا كليوباترا يسعى لفك عقدته أمام مودرن فيوتشر

يحل فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي ضيفا على فريق مودرن فيوتشر بقيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو في الرابعة مساء اليوم الخميس، باستاد السلام في الأسبوع التاسع لمسابقة دوري نايل.

مباراة اليوم هى الخامسة بين الفريقين حيث التقيا 4 مرات في بطولة الدوري وفازمودرن فيوتشر ثلاث مرات وتعادلا مرة واحدة وسجل مودرن فيوتشر 8 أهداف بينما سجل سيراميكا كليوباترا ثلاثة أهداف فقط.

سيراميكا كليوباترا ومواصلة الصحوة

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 13 نقطة من أربعة انتصارات وتعادل واحد وثلاث هزائم ولديه أقوى هجوم في دوري نايل بر صيد 14 هدفا بالتساوي مع الزمالك ودخل مرماه 8 أهداف وتحسنت نتائجه بشكل كبير وجمع تسع نقاط من أخر أربع مباريات بالفوز على بيراميدز والبنك الأهلي وانبي والهزيمة أمام الأهلي ويسعى لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة 16والاقتراب من قمة دوري نايل.

مودرن فيوتشر والعودة للانتصارات

في المقابل يحتل مودرن فيوتشر المركز السادس برصيد 12 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الإسماعيلي من الأسبوع الثامن ولايعرف مودرن فيوتشر نغمة التعادل حيث حقق أربعة انتصارات وخسر ثلاث مباريات وسجل 8 أهداف ودخل مرماه ستة أهداف وخسر أخر مبارياته في الدوري أمام الزمالك كما خسر أمام اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية ولم يسجل أى هدف في المباراتين ويسعى للعود للانتصارات والوصول للنقطة 15 وتصحيح أوضاعه قبل مواجهة اتحاد العاصمة في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة الكونفيدرالية.

ويعود على الفيل لصفوف مودرن فيوتشر بعدما غاب عن مباراة اتحاد العاصمة الجزائري بسبب الإيقاف.

يدير المباراة السيد منير ويساعده عدي عيد وحاتم علام ومعهم محمد عباس قابيل حكما رابعا ومحمود ناجي حكم فيديو ومحمود ناصف مساعد حكم فيديو.