الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبدالمنعم سعيد لـ"الشاهد": الرئيس السيسى أقام بنية سكانية جديدة بتدشين العاصمة الإدارية

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وعبدالمنعم سعيد في برنامج الشاهد

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن التصميم المعماري للعاصمة الإدارية كان له تصور تم عمله في لجنة السياسات بهيئة التعمير، من خلال لجنة التعمير وأمينها الدكتور مصطفى مدبولي.

وأضاف سعيد خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي هو القائد الذي لديه فكر وينفذه وأقام بنية سكانية جديدة بتدشين العاصمة الإدارية والمدن الجديدة.

وأشار إلى أن مدينة 6 أكتوبر في بدايتها أقام بها 3 عائلات منهم رجل الأعمال الراحل أحمد بهجت وكل واحد منهم دفع 50 مليون جنيه لعمل محور، وأصبح الدخول والخروج للمدينة سهلًا، مشيرًا إلى أنه لا يستبعد أنه يوجد بها الآن 6 ملايين مواطن.

وتابع أن ما قامت به الدولة من مشاريع جعلت البلد كلها مرتبطة ببعضها، مؤكدًا أنه عاش في زمن بناء كوبري 6 أكتوبر، والذي تم العمل فيه لمدة 30 عامًا لأنه كان جزءا من الموازنة العامة للدولة وكانت تخصص له ميزانية محددة في العام وبعدما تنتهي يتوقف العمل، والرئيس السيسي اليوم عمل 7 آلاف كيلو مثل كوبري أكتوبر.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

عبدالمنعم سعيد الرئيس السيسي بنية سكانية جديدة تدشين العاصمة الإدارية المدن الجديدة مدينة 6 أكتوبر

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