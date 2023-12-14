أستاذ علاقات دولية: استخدام أمريكا الفيتو يؤكد أنها أكبر مساند لإسرائيل

أوضح الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية جامعة القاهرة، أن المشهد الحالي بشأن القضية الفلسطينية لا يعكس فقط إصرار الحكومة الييمنية المتطرفة على تحقيق أهدافها، واتخاذ الحرب على حماس كوسيلة لتحقيق هدف أكثر إجرامًا، وهو بسط نفوذ الدولة للتمدد الاستيطاني للاحتلال، وإنما تعكس صورة لاستخدام القوة في العلاقات الدولية أو بالمعنى الأحرى استخدام البلطجة في العلاقات الدولية.

وأضاف الدكتور رامي عاشور، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة extra news، أن التبعيات التي حدثت بعد أمين عام الأمم المتحدة عندما تحدث عن المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة التي تطالب مجلس الأمن أن يقوم بدوره في حفظ السلم والأمن الدوليين، لافتًا إلى أنه عندما جاء مجلس الأمن ليقوم بدوره، استخدمت الولايات المتحدة الفيتو، مؤكدًا أن الفيتو يمثل صورة الدعم الأمريكي وإعلان الولايات المتحدة الأمريكية بأنها أكبر مساند لإسرائيل حتى تحقق كل أهدافها من العملية العسكرية.