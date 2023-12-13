الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إصابة العضلة الخلفية تبعد لاعب الأهلى 3 أسابيع

مران الأهلي
مران الأهلي

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جهود لاعبه التونسي محمد الضاوي كريستو بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في تدريبات فريقه التي سبقت سفر البعثة إلى السعودية للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وخضع اللاعب للفحص الطبي، حيث أثبتت الأشعة التي خضع لها كريستو معاناته من شد في العضلة الخلفية وحاجته للتأهيل لمدة 3 أسابيع قبل العودة والمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.

على صعيد آخر، أنهى الأهلي مرانه الجماعي الثاني في جدة مساء الأربعاء، والذي أقيم على ملعب التدريب 3  بمدينة الملك عبدالله الرياضية، استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة السعودي يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، وشرح لهم بعض الأمور الخططية والفنية، والتي ينوي تطبيقها خلال التدريبات.

وقام اللاعبون بإجراء بعض التدريبات البدنية مع انطلاق المران، تحت قيادة أندريس إندويا، مخطط أحمال الفريق.

وركز كولر، خلال المران، على بعض الجمل الفنية والتكتيكية، بالإضافة لإعطاء بعض التعليمات للاعبين، كما ركز على إنهاء الهجمات بشكل جيد، من أجل استغلال الفرص التي تتاح للفريق في تسجيل أهداف.

وفضل الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، إقامة المران بشكل مغلق أمام وسائل الإعلام، من أجل توفير أكبر قدر من التركيز للاعبين، استعدادًا للمباراة المقبلة أمام اتحاد جدة السعودي في بطولة كأس العالم للأندية.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي للاستعداد بشكل قوي للمواجهة المقبلة، من أجل تحقيق إنجاز جديد للنادي في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم للأندية.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي، مساء يوم الجمعة المقبل، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام على ملعب الجوهرة بمدينة جدة.

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