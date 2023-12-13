الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد بدوى يكشف الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار السكر

السكر
السكر

كشف الدكتور خالد بدوي، رئيس إحدى شركات السكر، عن أن الأزمة الحقيقية في ارتفاع أسعار أهم السلع الاستراتيجية بالأسواق، تكمن في عملية التوزيع، مما ساهم في حالة الاختناق، فضلًا عن عدم كفاية الإنتاج المحلي في ظل حدوث فجوة تقدر بحوالي 700 ألف طن.

وقال بدوي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن شركات بيع السكر عزفت عن استيراد السكر الخام بسبب أسعار الدولار، مؤكدًا أن القطاع الخاص ليست لديه الوفرة الدولارية للاستيراد، مشيرًا إلى أن وزارة التموين بدأت ضخ كميات كبيرة من السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو بداية من الأسبوع الماضي. 

إنتاج مصر من البنجر وقصب السكر

وأكد أن إنتاج مصر من البنجر حوالي مليون و600 ألف سنويًا وقصب السكر حوالي 800 ألف طن في العام بإجمالي إنتاج 2 مليون و400 ألف طن، مشيرًا إلى أن مصانع السكر تقوم بتوريد السكر للتجار بسعر 22 و23 جنيهًا للكيلو كمتوسط سعر في العام، كما أن هذه الفترة نهاية موسم والمصانع لا تعمل.

خالد بدوي مشكلة السكر التوزيع منافذ بيع السكر الإنتاج المحلى البنجر قصب السكر

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