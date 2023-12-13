الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

افتتاح معرض "حواديت منسوجة من حرير" بمركز الجزيرة للفنون (صور)

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح مساء اليوم الأربعاء، الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض الفنانة إكرام عمار، تحت عنوان "حواديت منسوجة من حرير"؛ في رحاب مركز الجزيرة للفنون.

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نبذة عن الفنان إكرام محمد عمر

إكرام محمد عمر، ابنة حدائق القبة مواليد 1940، الفنانة التي نسجت حياتها بين خيوط الإبداع وألوان الفن.

التحقت بكلية الفنون الجميلة جامعة القاهرة، قسم ديكور عام 1958، وتخرجت في أكاديمية روما العليا للفنون الجميلة وحصلت على درجة امتياز مع مرتبة الشرف عام 1966.

قد يكون فنًا

مارست تدريس الفنون للأطفال منذ عام 1967 متبنية لإبداعاتهم، تعلمهم أصول الفن وتاريخه وتتعلم منهم الجرأة في الألوان والحرية في التعبير.

وقد كان نتاج ثقافتها وخبرتها أن ابتكرت عام 1978 طريقتها الخاصة والأنثوية في فن التصوير والتي أطلق عليها أستاذها - حسين بيكار- فن التصوير النسجي.

قد يكون فن ‏نص‏

ولا زالت تحلق في عالمها الخاص والمسحور.

ويضم المعرض مجموعة من أعمال للفنانة منذ حقبة الستينات بخامات مختلفة، مروراُ بأعمال لتلامذتها، إلى أعمالها بأسلوبها الخاص والمبتكر وحتى يومنا الحالي.

قد يكون فنًا

ورشة فنية في مجال الرسم والتصوير بمتحف محمد ناجي

على جانب آخر، أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن إقامة ورشة فنية في مجال الرسم والتصوير فى ضوء الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، غدً الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023 الساعة 10 صباحًا بمتحف محمد ناجي؛ وذلك برعاية دكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

فى الوقت نفسه، يقيم قطاع الفنون التشكيلية، ندوة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، غدً الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023 الساعة 10 صباحًا بمتحف ومركز الابنودي للسيرة الهلالية.

ويقيم مركز سينما الحضارة ورشة الجرافيك تحت اشراف المصمم احمد جمال، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم غدً الخميس بقاعة السينما.

الدكتور وليد قانوش الفنانة إكرام عمار حواديت منسوجة من حرير الجزيرة للفنون خيوط الإبداع وألوان الفن

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