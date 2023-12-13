إبراهيم عبدالعزيز يكشف عن تفاصيل إصدار مذكرات نجيب محفوظ

كشف الكاتب إبراهيم عبدالعزيز، عن صدور مذكرات نجيب محفوظ قريبا، عن دار ديوان، مشيرا إلى أن نجيب محفوظ كتب تفاصيل حياته اليومية، وآراءه عن الكثير من الأدباء عبر عدة كراسات، وهو ما كشفته هدى ابنته، في أحد لقاءاتها.

تفاصيل إصدار مذكرات نجيب محفوظ

قال عبدالعزيز إنه وبحسب هدى ابنته، تضمنت هذه اليوميات آراء صريحة وانتقادات لاذعة، عن بعض الكتاب والمثقفين في زمنه، وأنها تريد حذف وانتقاء مثل هذه الآراء.

وتحدث الكاتب إبراهيم عبدالعزيز، عن نجيب محفوظ الأديب، وأن حصوله على جائزة نوبل، هو ما جعلنا نحتفي به حتى الآن، وهو ما لم يحدث مع الكثير من أدبائنا رغم أعمالهم المهمة، فكما يقول نجيب محفوظ "آفة حارتنا النسيان".

وأضاف إبراهيم عبدالعزيز، خلال فعاليات مناقشة كتاب نجيب محفوظ.. حكايات الراوي الأعظم" لمحمود مطر، والصادر عن مؤسسة بتانة للنشر والتوزيع، بنقابة الصحفيين: هذه هي عقدة الخواجة، فمن العجيب جدا أنه لم يحصل على قلادة النيل سوي بعد تكريم نوبل.

وأوضح إبراهيم عبدالعزيز، أن نجيب محفوظ كان حينما يرى أشخاصا مبدعين من الشباب يتحمس لينشر لهم كما دعم الكاتب سعيد سالم، وسعى إلى النشر له في جريدة كبرى.

ولفت عبدالعزيز إلى أنه من النادر جدا أن يقوم أحد هؤلاء الأدباء بمقام الأبوة، والأستاذية مثل طه حسين ونجيب محفوظ، للأدباء الشباب ليكتب لهم مقدمة كتبهم.

وأضاف: كنا نجد في ندوة نجيب محفوظ الكل يتفق معه، وندوته هذه كانت تخرج أدباء وأشخاصا مبدعين.

ودعا عبدالعزيز، محمود مطر إلى إصدار جزء ثان من كتابه عن نجيب محفوظ، مشيرا إلى أن هناك أشخاصا أخرى كثيرة كانوا قريبين من نجيب محفوظ مازالوا لم يتحدثوا.

ويعد كتاب "نجيب محفوظ.. حكايات الراوي الأعظم" للكاتب محمود مطر محاولة مهمة لاكتشاف وجه نجيب محفوظ الإنسانى، لتقديمه ليس بوصفه أهم مبدع وروائى عربى أو الأديب العربى الوحيد الحائز على جائزة نوبل، ولكن بوصفه نجيب محفوظ عبدالعزيز إبراهيم الباشا، المواطن المصرى البسيط ابن الجمالية عاشق الحارة المصرية، وزوج السيدة عطية الله، ووالد أم كلثوم وفاطمة، وصديق وأستاذ عدد هائل من الأدباء ومن النخبة ومن المصريين البسطاء.