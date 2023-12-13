الباز يكشف ملاحظاته حول كتاب "نجيب محفوظ.. حكايات الراوى الأعظم"

أبدى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير مؤسسة "الدستور"، عددًا من الملاحظات في شأن كتاب "نجيب محفوظ.. حكايات الراوي الأعظم".

وقال الباز خلال مناقشته لكتاب الزميل محمود مطر، خلال ندوة بـنقابة الصحفيين: "العنوان نفسه أغفل الشخصيات التي تم التحاور معها؛ لأنهم شهود على نجيب محفوظ، ووجودهم كان سوف يضيف قيمة كبيرة في عنوان الكتاب".

وأضاف: العنوان بوضعه الحالي قد يراه البعض أرشيفيًا، وتم إغفال عنصر جذب تجاري لتسويق الكتاب اعتمادًا على الشخصيات التي تحكي عن نجيب محفوظ في الحوار.

وأكمل: "هناك شخصيات في الكتاب لم يكن يفترض أن يحصلوا على هذه المساحة، ومنهم إبراهيم عبدالمجيد الذي مارس عادته بالشكوى دائمًا من عدم وجود نصيب له في نجيب، رغم أنه يتحدث فقط عن لقاءاته مع نجيب محفوظ دون أن يذكر ما دار في هذه اللقاءات، فمثلًا د. يحيى الرخاوي، استحق مساحة أكبر عن القدر الذي تم تخصيصه له في الكتاب".

ونوه بأن الكتاب به رسم لملامح جديدة لـنجيب محفوظ واكتشاف مساحات جديدة في شخصيته بالأدلة، وهو يستحق القراءة خاصة أن الكتابة عن نجيب محفوظ توفر مساحة للقراءة والرزق، معلقًا: "من جاور السعيد يسعد".