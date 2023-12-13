محمد عبدالعزيز: كتاب "حكايات الراوى الأعظم" عمل إبداعى متميز

قال محمد عبدالعزيز، رئيس إذاعة القاهرة الكبرى، إن كتاب "نجيب محفوظ.. حكايات الراوى الأعظم"، للزميل الصحفى محمود مطر عمل إبداعي متميز.

وأضاف خلال تقديمه ندوة بـنقابة الصحفيين لمناقشة كتاب "نجيب محفوظ.. حكايات الراوى الأعظم"، أن كتاب حكايات الراوي الأعظم واحد من الكتب الهامة والشيقة ليس بسبب صاحب الكتاب فحسب، بل لأنه ملهم لغيره من المبدعين.

وتابع: "نجيب محفوظ تأثيره إلى الآن موجود على المبدعين سواء الكبار أو الصغار، ولا يزال مصدرًا للإبداع، وموضعًا للبحث".

وبدأت منذ قليل الندوة التي تعقدها اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين لـمناقشة كتاب "نجيب محفوظ.. حكايات الراوى الأعظم"، للزميل الصحفى محمود مطر نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون.

يناقش الكتاب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير مؤسسة "الدستور"، ويدير الندوة محمد عبدالعزيز، رئيس إذاعة القاهرة الكبرى، بقاعة طه حسين فى الدور الرابع.