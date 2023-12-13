وقفة احتجاجية لـ"الصحفيين" للتنديد بجرائم الاحتلال فى غزة

نظّم عدد من الصحفيين، مساء الأربعاء، وقفة احتجاجية على سلالم النقابة بشارع عبدالخالق ثروت بوسط البلد، تنديدًا بـجرائم الاحتلال وللمطالبة بوقف مخطط التهجير وفتح معبر رفح.

وتنوعت هتافات الصحفيين، مساء الأربعاء، "غزة غزة رمز العزة، شد الحيل يا مقاومة، وريّهم الويل يا مقاومة، غزة يا وطن محتل.. غير المدفع ما في حل.. تسقط تسقط إسرائيل.. الأرض أرض فلسطين".

ونظمت نقابة الصحفيين المصريين، وقفة احتجاجية أمام مبنى النقابة نددت فيها بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالبت بوقف العدوان الصهيوني والتصدي لمخطط التهجير تحت شعارات (لا للتهجير.. لا للتوطين.. أوقفوا العدوان على غزة.. التهجير خط أحمر).