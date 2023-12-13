الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وقفة احتجاجية لـ"الصحفيين" للتنديد بجرائم الاحتلال فى غزة

وقفة احتجاجية على
وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين

نظّم عدد من الصحفيين، مساء الأربعاء، وقفة احتجاجية على سلالم النقابة بشارع عبدالخالق ثروت بوسط البلد، تنديدًا بـجرائم الاحتلال وللمطالبة بوقف مخطط التهجير وفتح معبر رفح.

وتنوعت هتافات الصحفيين، مساء الأربعاء، "غزة غزة رمز العزة، شد الحيل يا مقاومة، وريّهم الويل يا مقاومة، غزة يا وطن محتل.. غير المدفع ما في حل.. تسقط تسقط إسرائيل.. الأرض أرض فلسطين".

ونظمت نقابة الصحفيين المصريين، وقفة احتجاجية أمام مبنى النقابة نددت فيها بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالبت بوقف العدوان الصهيوني والتصدي لمخطط التهجير تحت شعارات (لا للتهجير.. لا للتوطين.. أوقفوا العدوان على غزة.. التهجير خط أحمر).

الصحفيين سلالم نقابة الصحفيين وقفة احتجاجية مخطط التهجير معبر رفح

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