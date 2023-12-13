لا يفوتك هذا المساء| الاحتلال يقصف صالون حلاقة فى مخيم جنين.. والمارد الأحمر ينهى مرانه الثانى استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

فيتو ضد الإنسانية.. كيف فضحت الحرب فى غزة تناقض المواقف الأمريكية؟

فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في اعتماد قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، والذي تمت إعاقته باستخدام حق النقض من قِبل الولايات المتحدة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4580529

"6 سنين كمان للسيسي".. هاشتاج يتصدر "إكس" بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية

تصدّر هاشتاج "6 سنين كمان للسيسي" ترند منصة التدوينات القصيرة "إكس"، المعروفة سابقًا باسم "تويتر" خلال الساعات الأخيرة، تزامنًا مع انتهاء ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4580547

نجوم نادى الزمالك فى زيارة لمستشفى الناس.. وإشادة بدور الجود فى مساعدات غزة

أجرى عدد من نجوم ولاعبى الفريق الأول لكرة القدم وكرة اليد بنادي الزمالك زيارة إنسانية إلى مستشفى الناس الخيري لعلاج أمراض القلب والجهاز الهضمي، والتي تقع تحت إدارة مؤسسة الجود الخيرية، وذلك لدعم ومساندة المرضى والتخفيف عنهم في رحلة علاجهم. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4580641

المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو خطير.. ولا يمكن أن يستمر فى قيادة الحكومة

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطير للغاية، ولا يمكن أن يستمر في قيادة الحكومة الإسرائيلية؛ ذلك حسب ما أفادت به "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4580730

جريمة جديدة ضد الإنسانية.. كيف أصبح "الغيث" ملكًا للسلطات الإسرائيلية؟ (فيديو)

أوضح مراسل قناة "الغد الإخبارية"، أن مياه الأمطار أصبحت ملكًا للسلطات الإسرائيلية في قطاع غزة. ضياء حوشية مراسل قناة الغد الإخبارية، قال إنه وفقًا لقانون إسرائيلي ينص على أن مياه الأمطار ملك للسلطات الإسرائيلية، فبعد حرب 1967 أصدرت إسرائيل أوامر عسكرية بنقل جميع مصادر المياه للحاكم العسكري. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4580702

"طعام العشاء" يحيل عاملًا لمحكمة الجنايات فى القاهرة

قررت جهات التحقيق بمصر القديمة الجزئية إحالة عامل لمحكمة الجنايات في اتهامه بإشعال النيران فى زوجته، للخلاف على طعام العشاء. واعترف المتهم خلال أقواله فى التحقيقات بأنه على خلافات دائمة مع.. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4580585

الاحتلال يقصف صالون حلاقة فى مخيم جنين

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، صالون حلاقة في مخيم جنين، ولا تزال تواصل تعزيزاتها العسكرية في المدينة، وتشن حملة مداهمات واسعة واعتقالات مع تواصل العدوان لليوم الثاني على التوالي. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4580697

الأهلى فى المونديال.. المارد الأحمر ينهى مرانه الثانى استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي مرانه الجماعي الثاني في جدة مساء اليوم الأربعاء، والذي أقيم على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية، استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة السعودي يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4580692