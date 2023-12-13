الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال يقصف صالون حلاقة فى مخيم جنين

قصف
قصف

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، صالون حلاقة في مخيم جنين، ولا تزال تواصل تعزيزاتها العسكرية في المدينة، وتشن حملة مداهمات واسعة واعتقالات مع تواصل العدوان لليوم الثاني على التوالي.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال قصفت صالون حلاقة في مخيم جنين، يعود للمواطن عدي جلامنة بعد إطلاق قذيفة "أنيرجا" صوبه، ما أدى إلى تدميره واحتراقه بالكامل.

وأعلنت حركة فتح ومؤسسات وفعاليات ومجلس قروي قرية رمانة غرب جنين، مساء اليوم، عن توفير مأوى لـ336 معتقلًا تم الإفراج عنهم بعد اعتقالهم مع بداية العدوان على جنين ومخيمها، ولم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم بسبب تواجد جيش الاحتلال.

الاحتلال قوات الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي صالون حلاقة جنين

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