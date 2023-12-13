"6 سنين كمان للسيسي".. هاشتاج يتصدر "إكس" بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية

تصدّر هاشتاج "6 سنين كمان للسيسي" ترند منصة التدوينات القصيرة "إكس"، المعروفة سابقًا باسم "تويتر" خلال الساعات الأخيرة، تزامنًا مع انتهاء ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024.

وأطلق المغردون عبر "إكس" هاشاتج "6_سنين_كمان_للسيسي" والتي اعتلى صدارة الموضوعات الأكثر تداولًا على موقع التواصل الاجتماعي بعد انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية والتي انطلقت في 10 ديسمبر وانتهت مساء أمس الثلاثاء.

الانتخابات الرئاسية 2024

انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، مساء الأحد الماضي بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وأُجريت الانتخابات الرئاسية داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وشهدت اللجان الانتخابية على مدار الثلاثة أيام، كثافة في الإقبال منذُ الساعات الأولى من بدء عمليات التصويت، وسط حماية أمنية للناجبين وتوفير أجواء مناسبة من قبل رجال الأمن المعنيين بتأمين مقرات اللجان الانتخابية.

قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية

تضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن اللجان العامة أعلنت نتائج الحصر العددي للفرز أمام مندوبي المرشحين ووسائل الإعلام، بعد انتهاء أعمال فرز الأصوات وإعداد الحصر العددي للناخبين وما حصل عليه كل مرشح من أصوات بعد استبعاد الأصوات الباطلة.

ووفقا للجدول الزمني الذي وضعته الهيئة العليا للانتخابات، تبدأ مرحلة تلقى الطعون في قرارات اللجان العامة يوم 14 ديسمبر 2023.

فيما تبدأ مرحلة البت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج خلال يومي 15 و16 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 رسميًا يوم 18 ديسمبر الجاري، ويتم نشرها بالجريدة الرسمية.