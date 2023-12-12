عمال نظافة الجمالية يشاركون في الانتخابات الرئاسية على طريقتهم الخاصة (صور)

شارك عمال نظافة فى مصر منطقة الجمالية وسط حي القاهرة، بالانتخابات الرئاسية 2024 على طريقتهم الخاصة، حيث تولوا تنظيف محيط اللجان الانتخابية والشوارع الجانبية، في ثالث أيام العملية الانتخابية التي تنعقد على مدار 3 أيام، بدأت من صباح الأحد الماضي وتنتهي مساء اليوم الثلاثاء.

ورصدت كاميرا «الدستور» جهود عمال الظافة وهم يؤدون واجباتهم، للحفاظ على البيئة نظيفة وخالية من التلوث، وسط احتشاد الناخبين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثالث لعملية الاقتراع.

وشهدت منطقة الجمالية بحي وسط القاهرة، زحامًا شديدا أمام مقر اللجان الانتخابية، منذُ الساعات الأولى من بدء التصويت الانتخابي في آخر أيام انتخابات الرئاسة 2024.

وتغلب المشاهد الاحتفالية على الأجواء أمام لجان الاقتراع في منطقة الجمالية حي وسط القاهرة وسط كثافة في الإقبال من قبل الناخبين لليوم الثالث من عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الوفد عبدالسند يمام.