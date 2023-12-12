الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسنة على كرسي متحرك تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بالجمالية (فيديو)

مشاركة مسنة بالجمالية
مشاركة مسنة بالجمالية في انتخابات رئاسة الجمهورية

حرصت الحاجة سعيدة إبراهيم، التي تجاوز عمرها 80 عاما، على الإدلاء بصوتها والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، بالرغم من تقاعدها، وذلك داخل لجنة مدرسة الحسين الإعدادية بنين بالجمالية وسط حي القاهرة.

وكان الشباب المتطوع وبعض من أفراد الأمن  في مرافقة خطوات السيدة العجوز لمساعدتها في دخول اللجنة للاقتراع، وسط كثافة انتخابية في اليوم الثالث من العملية الانتخابية، والتي تنعقد على مدار 3 أيام، تنتهي في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، مساء الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".

مشاركة مسنة بالجمالية في انتخابات رئاسة الجمهورية
مشاركة مسنة بالجمالية في انتخابات رئاسة الجمهورية
مشاركة مسنة بالجمالية في انتخابات رئاسة الجمهورية
مشاركة مسنة بالجمالية في انتخابات رئاسة الجمهورية
مشاركة مسنة بالجمالية في انتخابات رئاسة الجمهورية
مشاركة مسنة بالجمالية في انتخابات رئاسة الجمهورية
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